Владислав Басов: «У парфюмерии и изобразительного искусства одинаково древний возраст»

Как говорили в одном старом анекдоте: во-первых, это красиво! Во-вторых, тема ароматов сегодня довольно популярна. К тому же, просто лекцией об искусстве в формате вечернего ужина никого, как мне кажется, не удивишь – это же не чисто музейная или галерейная история. Я знаю, что в обеих наших столицах такие встречи пользуются огромной популярностью, поэтому выбор формата и темы был вполне закономерен. Собственно, а почему бы и нет?

Не буду оригинален, если напомню, что у парфюмерии и изобразительного искусства (равно как и у других его видов) одинаково древний возраст: они зарождались и развивались в схожих условиях и имели ту же сферу применения – ритуальную и религиозную. Чуть позже, извлечение ароматов из природных компонентов и создание из них более сложных композиций стало применяться в качестве одного из способов усиления личной привлекательности, как инструмент соблазнения. С развитием технологии, химии и, соответственно, расширением палитры ароматических веществ во второй половине XIX века взгляд на парфюмерию, как на отдельный вид искусства, стал приобретать все большие основания, что сегодня мало у кого вызывает возражения. Одним из пионеров такого подхода стал легендарный Эдмон Рудницка, автор духов Diorissimo и Eau sauvage. Действительно, создание уникальной композиции – это долгий, трудоемкий и затратный процесс, требующий от парфюмера не только техники, но также богатой фантазии и высокой личной культуры.