Владислав Басов: «У парфюмерии и изобразительного искусства одинаково древний возраст»

В среду 19 марта стартовал совместный проект итальянского ресторана Vivi и арт-клуба «Худрук» «Искусство на ужин». Серия уникальных лекций открылась выступлением историка и коллекционера ароматов Владислава Басова, который – специально для Собака.ru! – рассказал, что организаторы не случайно открыли проект темой «Ольфакторная симфония: диалог искусства и парфюмерии».
Как говорили в одном старом анекдоте: во-первых, это красиво! Во-вторых, тема ароматов сегодня довольно популярна. К тому же, просто лекцией об искусстве в формате вечернего ужина никого, как мне кажется, не удивишь – это же не чисто музейная или галерейная история. Я знаю, что в обеих наших столицах такие встречи пользуются огромной популярностью, поэтому выбор формата и темы был вполне закономерен. Собственно, а почему бы и нет?
Не буду оригинален, если напомню, что у парфюмерии и изобразительного искусства (равно как и у других его видов) одинаково древний возраст: они зарождались и развивались в схожих условиях и имели ту же сферу применения – ритуальную и религиозную. Чуть позже, извлечение ароматов из природных компонентов и создание из них более сложных композиций стало применяться в качестве одного из способов усиления личной привлекательности, как инструмент соблазнения. С развитием технологии, химии и, соответственно, расширением палитры ароматических веществ во второй половине XIX века взгляд на парфюмерию, как на отдельный вид искусства, стал приобретать все большие основания, что сегодня мало у кого вызывает возражения. Одним из пионеров такого подхода стал легендарный Эдмон Рудницка, автор духов Diorissimo и Eau sauvage. Действительно, создание уникальной композиции – это долгий, трудоемкий и затратный процесс, требующий от парфюмера не только техники, но также богатой фантазии и высокой личной культуры.
В целом, эксперименты с комбинациями визуального и ольфакторного элементов не новы и в настоящее время во всем мире часто организуются выставки или даже театральные проекты, где активно задействованы все возможности сенсорного опыта. Например, недавно знаменитая французская актриса Изабель Аджани привлекала не менее знаменитого парфюмера Франсиса Куркджана для работы над своим спектаклем, в котором отдельные эпизоды и ситуации иллюстрировались при помощи ароматических композиций. Стоит отметить, что гости прекрасно приняли тему: они задавали вопросы, делились собственным ольфакторным опытом, реагировали на шутки и сами давали остроумные комментарии. А после лекции многие из них подходили лично, задавали вопросы и предлагали какие-то новые темы для будущих встреч.
Текст: Денис Либстер
Фото: Михаил Денисов
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