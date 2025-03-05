Натуральные vs искусственные: какие волосы выбрать для наращивания?

Ставка на натуральность

Выполнять наращивание натуральными волосами намного лучше, чем искусственными, и вот почему: они легче поддаются укладке и окрашиванию, за ними нетрудно ухаживать, а срок их службы намного дольше. И – что важно – натуральные наращенные волосы практически невозможно отличить от своих – даже под микроскопом.

Откуда берутся натуральные волосы?

В этом сложном, на первый взгляд, вопросе все очень просто: к нам часто приходят мамы и папы с дочками, которые уже намучались с длинными хвостиками – они хотят побыстрее их отстричь!

Искусственные – под запретом?

У искусственных волос есть, как мне кажется, огромные минусы. Во-первых, они выглядят ненатурально и очень сильно отличаются от своих. А во-вторых, синтетические волосы абсолютно не поддаются укладке, а также могут быть более чувствительны к температуре и химическим воздействиям – они попросту расплавятся.

Тест на «оригинальность»

Для того, чтобы определить, являются ли волосы натуральными или искусственными, можно провести несколько тестов. Первый признак, который поможет распознать синтетический материал, это его цвет: такие волосы будут слишком блестящими, напоминающими кукольные, а натуральные, в свою очередь, более матовыми. Также можно попробовать поджечь небольшой кусочек: натуральные волосы будут гореть и не будут пахнуть пластиком, а искусственные, скорее, расплавятся и будут иметь сильный химический запах.