Натуральные vs искусственные: какие волосы выбрать для наращивания?

Когда речь заходит о наращивании волос, запятая во фразе «натуральные нельзя искусственные» приобретает новые и очень важные смыслы. Расставляем знаки препинания правильно и разбираемся в тонких вопросах наращивания вместе с основателем студии Nice Hair Сергеем Вотяковым.
Ставка на натуральность
Выполнять наращивание натуральными волосами намного лучше, чем искусственными, и вот почему: они легче поддаются укладке и окрашиванию, за ними нетрудно ухаживать, а срок их службы намного дольше. И – что важно – натуральные наращенные волосы практически невозможно отличить от своих – даже под микроскопом.
Откуда берутся натуральные волосы?
В этом сложном, на первый взгляд, вопросе все очень просто: к нам часто приходят мамы и папы с дочками, которые уже намучались с длинными хвостиками – они хотят побыстрее их отстричь!
Искусственные – под запретом?
У искусственных волос есть, как мне кажется, огромные минусы. Во-первых, они выглядят ненатурально и очень сильно отличаются от своих. А во-вторых, синтетические волосы абсолютно не поддаются укладке, а также могут быть более чувствительны к температуре и химическим воздействиям – они попросту расплавятся.
Тест на «оригинальность»
Для того, чтобы определить, являются ли волосы натуральными или искусственными, можно провести несколько тестов. Первый признак, который поможет распознать синтетический материал, это его цвет: такие волосы будут слишком блестящими, напоминающими кукольные, а натуральные, в свою очередь, более матовыми. Также можно попробовать поджечь небольшой кусочек: натуральные волосы будут гореть и не будут пахнуть пластиком, а искусственные, скорее, расплавятся и будут иметь сильный химический запах.
Фото: Дарья Мищенко
Реклама
ИП Вотяков Сергей Сергеевич
ИНН 632514668733
Erid 2VtzqvmPTft
Комментарии (0)