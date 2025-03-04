Семь чудес света: что такое фототерапия и кому она нужна?

Несколько вопросов – один курс

Фототерапия – это работа с качеством кожи, которая помогает справиться с расширенными сосудами и порами, работает с дерматологическими проблемами, такими как розацеа, купероз и акне, приходит на помощь при постакне и гиперпигментации. Эта процедура – универсальный боец: за курс можно закрыть сразу несколько вопросов.

Бывают случаи, когда фототерапия выступает важным помощником при сложных заболеваниях. Так, при розацеа процедура убирает покраснения и расширенные сосуды, которые без соответствующего лечения – при данной патологии – могут лишь усиливаться. Пациенты действительно страдают при этом состоянии: оно не только является причиной многих комплексов, связанных с внешностью, но еще и доставляет ощутимый дискомфорт.

Фотошоп для кожи

Вокруг фототерапии действительно много мифов – и вот первый из них: процедура идеально подходит только для возрастной кожи. На самом деле это не так! Фотоомоложение можно сравнить с фотошопом для кожи – и этот фотошоп будет результативен в любом возрасте. Еще одно заблуждение, что лазерное омоложение намного эффективнее фототерапии. Две этих процедуры кардинально отличаются друг от друга и решают разные задачи. Так, лазерное омоложение влияет на структуру кожи: оно, как лазерный пилинг, выравнивает рельеф – эпидермальные морщинки и рубцы, оставшиеся от акне.

Часто слышу мнение, что для получения результата после фототерапии достаточно одной процедуры. Как правило, это из разряда фантастики: для того, чтобы процедура действительно помогла, нужен курс от трех до шести сеансов с интервалом в три-четыре недели. Показания зависят от состояния кожи и той проблемы, которую необходимо решить.

И, конечно, вопрос, который интересует многих, кто только планирует пройти фототерапию: «А это действительно очень больно?» Процедура ощутима, но вполне комфортна: пациент чувствует горячие импульсы, но они длятся долю секунды – не более. Фототерапия не требует применения анестезии, ее хорошо переносят как женщины, так и мужчины.

Но фототерапия – это не панацея от всех проблем. Не стоит думать, что широкополосный импульсный свет, который применяется при фототерапии, будет эффективен и при работе с волосами, и при избавлении от отечности: эта процедура работает только на коже.

Без болезней: до и после процедуры

Как и у любых других процедур, у фототерапии есть ряд противопоказаний: беременность, кормление грудью, эпилепсия и период обострения герпеса. Общее состояние пациента должно быть удовлетворительным – никакого воспаленного горла, насморка и температуры! Также в памятке стоит зафиксировать, что за три недели до и три недели после процедуры нельзя загорать, чтобы не спровоцировать нежелательную гиперпигментацию.

Не стоит пугаться легкой отечности и покраснений сразу после процедуры: нужно дать коже время на небольшое восстановление – от получаса до двух дней. Но выраженного реабилитационного периода у данной процедуры нет: она отлично переносится и – что важно – не выбивает человека из привычного образа жизни.