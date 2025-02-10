Волнительный вопрос: что такое кудрявый метод и кому он подходит?

Кудрявый метод – что это и когда он нужен?

Кудрявый метод – это целая система ухода за вьющимися и кудрявыми волосами: она помогает раскрыть спрятанный потенциал локонов. Метод был придуман и описан стилистом Лоррейн Мэсси в ее книге Curly Girl Method.

Вьющиеся волосы требуют особого глубокого увлажнения, и как раз кудрявый метод может им его дать. Следуя этому способу, можно избавиться от сухости и непослушного пуха, возвращая кудрям живость, подвижность и блеск.

Отличается ли уход зимой и летом?

С наступлением холодов воздух становится суше: вместе с этим кудрявые волосы теряют свою эластичность и требуют особого ухода. Зимой лучше заменить кондиционер на более питательный, использовать маски раз в неделю и наносить несмываемый кондиционер после каждого мытья, даже если обычно вы этого не делаете.

А как правильно сушить кудрявые волосы?

Существует распространенный миф, что кудрявые волосы лучше сушить естественным путем. На самом деле, если ваши волосы средней длины и длиннее, завитки могут распрямляться под тяжестью воды. Выход здесь один – сушить их феном с диффузором.

Кудрявый метод только для кудрявых волос?

Тем, у кого пушистые волосы, которые на море или во влажном климате меняют свою структуру и начинают виться, скорее всего, тоже подойдет кудрявый метод. А вот обладателям стекловидных, прямых волос такой способ, увы, не пригодится.

Сколько стоит быть кудрявым?

Благодаря большому разнообразию брендов для кудрявых волос, можно выбрать уход в любом ценовом сегменте. Салонные уходы имеют более пролонгированный и заметный эффект. Это особенно ценят обладатели осветленных кудрей. Ну, а разбег в цене за месяц может составить от двух до десяти тысяч рублей.