Бьюти-расклад: повторяем макияж с церемонии вручения «Грэмми» вместе с Дарьей Алихановой

Сабрина Карпентер представила один из самых запоминающихся образов на красной дорожке – он стал предметом обсуждения среди модных критиков и поклонников.

Основа образа:

– Элегантное платье с современным кроем, которое сочетало в себе элементы классики и актуальные модные тренды.

– Макияж и укладка, сделавшие образ Сабрины немного кукольным и невинным, а вот акценты, расставленные на румянах и губах, добавили ему дополнительную изысканность.

Косметика, которую бы я использовала для создания похожего макияжа:

Тональное средство: легкий тональный крем, придающий сияние коже – например, Chanel LES BEIGES.

Консилер: продукт с высокой степенью покрытия, который эффективно скрыл несовершенства и придал лицу свежесть – я бы отдала предпочтение Nars Radiant Creamy Concealer.

Бронзер: для придания лицу скульптурности и теплоты в образе использовали бронзер. Один из вариантов – Nars Bronzing Powder в оттенке «Laguna»

Румяна: довольно насыщенное нанесение розового оттенка придало лицу свежий и отдохнувший вид – в работе для этого я бы применила Nars Blush в оттенке Orgasm.

Тени для век: тени в пастельных тонах, которые идеально сочетались с нарядом Сабрины – шелковистая текстура и легкая растушевка – с этим точно бы справились Dior show 5 Couleurs в оттенке «539 Большой бал».

Карандаш для бровей: брови были оформлены, скорее всего, с помощью карандаша – именно он придал им четкость и очерченность. Повторить такое можно с помощью VIVIENNE SABO brow arcade slim в оттенке «02 Коричневый».

Тушь для ресниц: Сабрина подчеркнула свои ресницы объемной тушью с эффектом удлинения – это точно могла бы быть тушь от YVES SAINT LAURENT mascara volume effet faux cils.

Помада: для губ был выбран довольно выразительный ягодный оттенок помады, который гармонировал с общим образом и делал его более легким и нежным. Мой выбор – Charlotte Tilbury – Matte Revolution в оттенке Walk of shame.



Закрепление макияжа: в Т-зоне точно использовали легкую матирующую пудру – Вариант Hourglass Veil Translucent Setting Powder был бы беспроигрышным!