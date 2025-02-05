Бьюти-расклад: повторяем макияж с церемонии вручения «Грэмми» вместе с Дарьей Алихановой

Вдохновились подборкой онлайн-издания о моде The Blueprint, телепортировались из Самары в Лос-Анджелес – прямиком на церемонию вручения премии «Грэмми» и попросили визажиста Дарью Алиханову сделать свой бьюти-расклад средств, которыми бы она повторила образы Грейси Абрамс и Сабрины Карпентер.
Образ Грейси Абрамс на премии «Грэмми» получился нежным, романтичным и с правильно расставленными современными акцентами. Она выбрала эстетику, которая сочетает в себе мягкость и минимализм с элементами утонченной роскоши. Этот образ отражает тренд 2025 года на натуральность: он балансирует между классической элегантностью и стильными деталями. При этом он получился универсальным – простым и эффектным.
Основа образа:
– Легкое струящееся платье пастельного оттенка с минималистичными украшениями – тонкими золотыми браслетами и серьгами-гвоздиками с жемчугом.
– Мягкие волны, уложенные в свободную прическу с легкой небрежностью.
– Макияж с акцентом на глаза и сияющую кожу, нежные румяна и подчеркнутые брови.
Косметика, которую бы я использовала для создания похожего макияжа:
База под макияж: увлажняющая база с эффектом сияния, например, Laura Mercier Pure Canvas Hydrating Primer.
Тональное средство: легкий тональный крем или ВВ-крем с естественным финишем, такой как Erborian bb cream.
Консилер: кремовый консилер для маскировки несовершенств – отлично подойдет от Armani Luminous silk.
Хайлайтер: жидкий или кремовый хайлайтер для создания эффекта «влажной» кожи – Glossier Haloscope.
Румяна: нежные кремовые румяна персикового или розового оттенка. Мой фаворит – Rare Beauty Soft Pinch Liquid Blush.
Тени для век: тени бежевых и коричневых оттенков, например, Charlotte Tilbury Eyes to Mesmerize Cream Eyeshadow в оттенке The Sophisticate.
Карандаш для глаз: устойчивый карандаш для слизистой – ROMANOVAMAKEUP sexy smoky eye pencil в оттенке Brownie.
Тушь для ресниц: тушь с эффектом натуральных ресниц, один из вариантов – от Darling.
Помада: нюдовая помада или блеск с легким оттенком. Я бы взяла Dior addict в оттенке «Естественный 100».
Сабрина Карпентер представила один из самых запоминающихся образов на красной дорожке – он стал предметом обсуждения среди модных критиков и поклонников.
Основа образа:
– Элегантное платье с современным кроем, которое сочетало в себе элементы классики и актуальные модные тренды.
– Макияж и укладка, сделавшие образ Сабрины немного кукольным и невинным, а вот акценты, расставленные на румянах и губах, добавили ему дополнительную изысканность.
Косметика, которую бы я использовала для создания похожего макияжа:
Тональное средство: легкий тональный крем, придающий сияние коже – например, Chanel LES BEIGES.
Консилер: продукт с высокой степенью покрытия, который эффективно скрыл несовершенства и придал лицу свежесть – я бы отдала предпочтение Nars Radiant Creamy Concealer.
Бронзер: для придания лицу скульптурности и теплоты в образе использовали бронзер. Один из вариантов – Nars Bronzing Powder в оттенке «Laguna»
Румяна: довольно насыщенное нанесение розового оттенка придало лицу свежий и отдохнувший вид – в работе для этого я бы применила Nars Blush в оттенке Orgasm.
Тени для век: тени в пастельных тонах, которые идеально сочетались с нарядом Сабрины – шелковистая текстура и легкая растушевка – с этим точно бы справились Dior show 5 Couleurs в оттенке «539 Большой бал».
Карандаш для бровей: брови были оформлены, скорее всего, с помощью карандаша – именно он придал им четкость и очерченность. Повторить такое можно с помощью VIVIENNE SABO brow arcade slim в оттенке «02 Коричневый».
Тушь для ресниц: Сабрина подчеркнула свои ресницы объемной тушью с эффектом удлинения – это точно могла бы быть тушь от YVES SAINT LAURENT mascara volume effet faux cils.
Помада: для губ был выбран довольно выразительный ягодный оттенок помады, который гармонировал с общим образом и делал его более легким и нежным. Мой выбор – Charlotte Tilbury – Matte Revolution в оттенке Walk of shame.
Закрепление макияжа: в Т-зоне точно использовали легкую матирующую пудру – Вариант Hourglass Veil Translucent Setting Powder был бы беспроигрышным!
Фото: Архивы пресс-служб
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