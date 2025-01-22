Блиц по косметичкам: рассказываем, какими средствами пользуются самарские визажисты

Говорят, что подглядывать нехорошо, но мы решили немного – и с добрыми намерениями – обойти это правило стороной. Подготовили блиц-опрос для самарских визажистов Дарьи Ховриной и Каролины Донченко и узнали, какими бьюти-средствами они пользуются практически каждый день и что самое необычное можно найти в их косметичках.
Дарья Ховрина
Зимой и летом – всегда в твоей косметичке: что это?
Настоящая находка – масло для губ BABOR в оттенке 01. Во-первых, он хорошо увлажняет, во-вторых, красиво мерцает, в-третьих, долго остается на губах.
Как меняется наполнение косметички в зависимости от сезона?
Чем ближе лето, тем текстуры в моей косметичке становятся легче. В теплое время года я часто использую жидкий хайлайтер – наношу его везде и побольше, а вот в холодное – особое внимание уделяю уходу за кожей лица.
Топ-3 бьюти-любимчика
Масло от BABOR, о котором уже говорила выше, карандаш для губ Romanova makeup в оттенке Ice kiss – люблю создавать им контур губ, а также ультра-черная тушь для ресниц от Darling lash cocon – она хорошо загибает ресницы и не размазывается по лицу при умывании, а сходит с ресниц «коконом».
Что самое необычное можно найти в твоей косметичке?
На данный момент, это номерок из гардеробной ресторана. Постоянно забываю его вернуть!
Каролина Донченко
Зимой и летом – всегда в твоей косметичке: что это?
Согласитесь, что на ухоженной, сияющей и гладкой коже макияж выглядит намного лучше! Именно поэтому, чтобы сократить время, затраченное на макияж и количество косметики на лице, я выбираю классные и эффективные уходовые продукты. Мое недавнее открытие – Glow toner от Charlotte tilbury. С ним кожа действительно сияет.
Далее я наношу увлажняющую эмульсию от Sensai cellular performance emulsion II – мой фаворит уже несколько лет. Люблю ее за легкую текстуру и глубокое увлажнение: на такую основу идеально ложится тональный крем.
Как меняется наполнение косметички в зависимости от сезона?
Зимой, однозначно, меняется плотность продуктов: я выбираю более увлажняющие и укрывистые текстуры, а летом увеличиваю количество бронзера и румян!
Топ-3 бьюти-любимчика
Мою любимую сияющую пудру от Kevyn Aucoin Sahara я наношу на все лицо и могу использовать даже в качестве теней. Также в этот список отнесу жидкие румяна от Charlotte tilbury в оттенках Pinkgasm и Pillowtalk – они подходят, кажется, вообще всем и здорово освежают кожу. Завершу личный топ карандашами для глаз от Romanova makeup в оттенках Friday night или Brownie.
Что самое необычное можно найти в твоей косметичке?
Цветные туши – от бордовых и фиолетовых до коричневых и белых, подводки и тени. Да, я люблю природные, натуральные оттенки, но в последнее время все чаще сталкиваюсь с запросами на что-то более смелое и цветное. А почему бы и нет? Главное – соблюдать баланс.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Архивы пресс-службы
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