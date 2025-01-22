Блиц по косметичкам: рассказываем, какими средствами пользуются самарские визажисты

Дарья Ховрина

Зимой и летом – всегда в твоей косметичке: что это?

Настоящая находка – масло для губ BABOR в оттенке 01. Во-первых, он хорошо увлажняет, во-вторых, красиво мерцает, в-третьих, долго остается на губах.

Как меняется наполнение косметички в зависимости от сезона?

Чем ближе лето, тем текстуры в моей косметичке становятся легче. В теплое время года я часто использую жидкий хайлайтер – наношу его везде и побольше, а вот в холодное – особое внимание уделяю уходу за кожей лица.

Топ-3 бьюти-любимчика

Масло от BABOR, о котором уже говорила выше, карандаш для губ Romanova makeup в оттенке Ice kiss – люблю создавать им контур губ, а также ультра-черная тушь для ресниц от Darling lash cocon – она хорошо загибает ресницы и не размазывается по лицу при умывании, а сходит с ресниц «коконом».

Что самое необычное можно найти в твоей косметичке?

На данный момент, это номерок из гардеробной ресторана. Постоянно забываю его вернуть!