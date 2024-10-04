Осенние каникулы: какие процедуры гарантируют коже роскошный отпуск

Косметолог, хирург и заведующий отделением лазерной косметологии клиники «Ренессанс косметология»

«Летом мы отдыхаем и перезагружаемся, но наша кожа тоже нуждается в перезагрузке: после солнечных дней необходимо восстановить ее от чрезмерного воздействия ультрафиолета, появившихся сосудистых и пигментных проявлений, а также от результатов нарушенного режима сна, потери влаги и отеков. Лучшее время для такой перезагрузки – это осень, а самыми надежными помощниками в борьбе с последствиями летнего периода – это современные процедуры аппаратной косметологии. Одна из самых востребованных на сегодня процедур – это BroadBand Light Therapy, эффект которой основан на воздействии на поверхность кожи инфракрасным и видимым светом, который стимулирует изменения на молекулярном уровне.

Как это работает? Под воздействием света изменяется экспрессия генов в стареющих и поврежденных клетках кожи: их активность становится как в молодых клетках, они начинают улучшать обменные процессы и увеличивать продолжительность жизни клеток.

Одна из самых популярных программ для аппарата BBL – это Forever young, которая делает кожу эластичной, упругой и сияющей. Эта программа включает несколько этапов: коррекцию сосудистых и пигментных повреждений, стимуляцию собственного неоколлагенеза и улучшение микроциркуляции. Длительность процедуры всего 60 минут и мы рекомендуем своим пациентам проходить курсы от трех сеансов с интервалом в один месяц».