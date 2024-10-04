Осенние каникулы: какие процедуры гарантируют коже роскошный отпуск

Человек отдыхает летом, а его кожа – осенью. Собака.ru попросила самарских косметологов поделиться самыми эффективными аппаратными процедурами, которые помогут убрать отечность после бурных летних вечеринок и успокоить сосуды после солнечных ванн.
Косметолог, хирург и заведующий отделением лазерной косметологии клиники «Ренессанс косметология» Елена Харькина рассказала, почему осенью коже необходим уход, и на чем основана эффективность аппарата BBL.
Елена Харькина
Косметолог, хирург и заведующий отделением лазерной косметологии клиники «Ренессанс косметология»
«Летом мы отдыхаем и перезагружаемся, но наша кожа тоже нуждается в перезагрузке: после солнечных дней необходимо восстановить ее от чрезмерного воздействия ультрафиолета, появившихся сосудистых и пигментных проявлений, а также от результатов нарушенного режима сна, потери влаги и отеков. Лучшее время для такой перезагрузки – это осень, а самыми надежными помощниками в борьбе с последствиями летнего периода – это современные процедуры аппаратной косметологии. Одна из самых востребованных на сегодня процедур – это BroadBand Light Therapy, эффект которой основан на воздействии на поверхность кожи инфракрасным и видимым светом, который стимулирует изменения на молекулярном уровне.
Как это работает? Под воздействием света изменяется экспрессия генов в стареющих и поврежденных клетках кожи: их активность становится как в молодых клетках, они начинают улучшать обменные процессы и увеличивать продолжительность жизни клеток.
Одна из самых популярных программ для аппарата BBL – это Forever young, которая делает кожу эластичной, упругой и сияющей. Эта программа включает несколько этапов: коррекцию сосудистых и пигментных повреждений, стимуляцию собственного неоколлагенеза и улучшение микроциркуляции. Длительность процедуры всего 60 минут и мы рекомендуем своим пациентам проходить курсы от трех сеансов с интервалом в один месяц».
Обладатель Гран-При премии «ПроДокторов-2023» в номинации «Лучший дерматолог России» и заведующая аппаратным отделением клиники «Ренессанс Косметология» Марина Шишова уверена, что одна из самых эффективных на сегодняшний день процедур – это BroadBand Light Therapy, которая демонстрирует невероятные результаты при работе не только с лицом, но и с телом.
Марина Шишова
Заведующая аппаратным отделением клиники «Ренессанс Косметология»
«И зимой, и летом, и, вообще всегда, вам поможет фототерапия BBL, которая обеспечивает омоложение на генном уровне! Эта процедура позволяет эффективно бороться с признаками старения, разглаживать морщины, сужать расширенные поры и повышать плотность и эластичность кожи без инъекций или хирургического вмешательства. Все это возможно благодаря программе Forever Young – голливудскому фотоомоложению с эффектом «Фотошопа». Мы рекомендуем эту процедуру не только для профилактики возрастных изменений: это эффективная «процедура на выход», которая помогает снять отечность и «заставить» кожу сиять изнутри, и востребованная программа для тех, кто хочет выглядеть моложе, иметь ровный тон и четкий подтянутый контур лица. Для того, чтобы добиться максимального результата советуем сочетать Forever Young с биоревитализацией.
Хочется отметить, что широкие возможности аппаратной процедуры BBL дают возможность не только работать на омоложение, но и корректировать патологические состояния кожи, избавляясь от сосудистых звездочек, единичных сосудов и эритем. Я успешно использую ее для лечения гиперпигментации и других видов пигментных пятен на лице, в зоне декольте, на плечах и кистях рук – это особенно актуально после летнего сезона. Не тяните с визитом: если копить пигмент годами, избавиться от него будет сложнее. А еще после летнего солнца часто обостряется акне – аппарат BBL поможет решить и эту задачу».
Основатель и главный врач «Клиники Корытцевой», кандидат медицинских наук Светлана Корытцева рассказала о преимуществах аппарата Oligio.
Светлана Корытцева
Основатель и главный врач «Клиники Корытцевой», кандидат медицинских наук
«Статус признанного лидера в аппаратной и инъекционной косметологии, заставляет нас постоянно искать новые решения и держать руку на пульсе развития бьюти-технологий. Сегодня мы предлагаем своим пациентам аппарат Oligio, который, до того, как мы привезли его в Самару, был доступен только в топовых клиниках Москвы.
Аппарат Oligio это эволюция старого термажа, который не имел охлаждения и не работал с жировыми пакетами, поэтому проведение процедуры сопровождалось выраженным дискомфортом и долгой реабилитацией – это было причиной, по которой пластические хирурги часто отказывали пациентам в проведении операций. К тому же перегрев кожи менял ее свойства и она становилась грубой. В отличие от старой версии, объемный термолифтинг Oligio абсолютно комфортен: эффект лифтинга достигается за счет уплотнения кожи, а возможность использования липолитических режимов в локальных зонах буквально вытачивает лицо заново. В основе термолифтингового эффекта лежит совершенная технология монополярной частоты, а использование различных насадок и режимов позволяет убирать комки Биша, малярные мешки и добиваться лифтинга век! Достаточно одной или двух процедур в год, чтобы отложить визит к пластическому хирургу на многие годы».
Опираясь на свой более чем двадцатилетний опыт работы, обладатель Гран-при премии «ПроДокторов 2023» и заведующая косметологическим отделением клиники «Ренессанс» Анна Кудрина порекомендовала аппарат Fotona.
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Заведующая косметологическим отделением клиники «Ренессанс»
«Заботиться о красоте и здоровье кожи своих пациентов команде клиники «Ренессанс» помогает целый парк аппаратов. Но мне хочется выделить своего фаворита – это аппарат Fotona, на котором мы проводим процедуру 4D-омоложения. Это единственная запатентованная программа работы с кожей через слизистую рта, безопасная безболезненная технология омоложения, сравнимая по результатам с пластической хирургией, и проверенный способ удовлетворения самых взыскательных запросов клиента. Благодаря комплексному воздействию мы уменьшаем объём второго подбородка,уменьшаем и подтягиваем «брыли», восстанавливаем контуры лица, повышаем тонус и эластичность кожи.
Вот пять главных преимуществ процедуры: она позволяет скомбинировать четыре безоперационные процедуры, проходит безболезненно, не требует реабилитации, обеспечивает нарастающий эффект в течение месяца после первого сеанса и доступна в любое время года. Чтобы получить максимальный эффект, мы рекомендуем курс из 3-4 сеансов.
Многоуровневая реконструкция используется для коррекции и профилактики всех классических признаков старения кожи, осуществляется с внешней стороны лица и из ротовой полости через слизистую и рекомендована в комбинации с мезотерапией и биоревитализацией до и после процедуры».
Фото: Архивы пресс-служб
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