Катя Макарова: «Не нужно ждать, что тебя кто-то позовет – придумывай съемку или проект самостоятельно и снимай!»

«Собака.ru» поговорила с самарской визажисткой, которая работала над образами Лолиты и Инстасамки для обложки к их новому фиту «На титанике».
В прошлое воскресенье вышел клип Лолиты и Инстасамки «На титанике». Над образами звезд для обложки сингла работала самарская визажистка Катя Kattercy Макарова, у которой выдался ударный ноябрь: она успела накрасить моделей на показе Ushatava в Екатеринбурге, а до этого создала образ для выход на показ Prada в Париже Насте Ивлеевой. Поговорили с восходящей звездой макияжа о карьерном пути, различии между клиентами и работе мечты.
Что помогло тебе найти свой собственный стиль в макияже?
Вообще, я не вижу себя в каком-то одном направлении. Мне нравится делать и нюд, и креативные макияжи. Я все находила в пинтересте и других соцсетях, пересмотрела много съемок. Готический мейк, наверное, вырос из моего детства: с юности слушаю рок и чернуху, мне всегда это нравилось. Но я не понимала, как можно выразить эту страсть, и тут пришла идея красить.
И что было потом? С чего начался твой путь?
На первом карантине я начала просто красить себя и выкладывать эти сумасшедшие мейки, так меня заметил стилист по волосам Артем Голиков и позвал на мою первую съемку. Работали для журнала Pap, и я очень переживала: первый опыт на площадке и сразу такая большая и крутая команда.
А что было дальше?
В Самаре мы с дизайнером Линдой Агамирян в паре делали съемки за свои деньги: я красила и фотографировала, Линда придумывала наряды. На самом деле, мне кажется, у нас были очень крутые съемки для того времени, да и сейчас они мне очень нравятся. Из них я собрала портфолио, и когда переехала в Москву, просто начала писать всем фотографом, стилистам, визажистам. Ассистирование у последних — это знакомства и практически бесплатное обучение у профессионалов. Прям супер для старта, да и сейчас я тоже часто ассистирую.
А как ты вышла на Ксюшу Смо, с которой сегодня делаешь много проектов: от образа для Насти до промо к новому сезону «Пацанок».
Первый раз я поработала с командой Ксюши на съемке для нового альбома Лилу в мае, меня тогда позвала фотограф EL – мы с ней до этого тоже работали пару раз, и она меня позвала. Снимали в Сочи, было сложно, но тогда мы сошлись со всей командой и до сих пор работаем вместе.
Расскажи, как проходила работа с Настей Ивлеевой на Неделе моды.
Меня позвала Ксюша, все получилось очень спонтанно. Мы были в Париже две недели и каждый день красились, снимали контент. Это очень классный и вдохновляющий опыт.
А чем еще отличается работа на съемках и неделях мод?
Скорее формат работы отличается в зависимости от клиента. Обычно на съемках, где большой продакшн, например, реклама для «Яндекса» или «Тинькофф», все заранее согласовывается с продюсером, нужно все детально продумывать и делать презентацию, по которой будешь работать. А с блогерами и артистами иногда образ придумывается перед самой съемкой или мероприятием. От этого работать с ними одновременно и тяжелее, и проще.
В проектах, как с «Яндексом», есть какой-то творческий интерес?
Да, мне нравится процесс, то есть, понятное дело, твоего макияжа там вообще не видно. На самом деле такие чистые коммерческие мейки — 90% всей моей работы, просто я это почти не выкладываю.
А невесту ты бы хотела накрасить?
Я бы очень хотела накрасить кого-нибудь на свадьбу, никогда не было такого опыта, и и с удовольствием бы попробовала сделать прикольный мейк для классной невесты. Мне кажется, это очень круто.
А с кем бы ты еще мечтала поработать, с какими стилистами, моделями, фотографами?
Вообще, моя мечта — поработать для кампейна нового зарубежного бренда, типа Abra или Mowalola.
Тебе легко работать с такими известными артистами, как Хаски?
На самом деле, я красила Хаски всего один раз на небольшой съемке – меня позвал мой знакомый, который с ним работает. Мы, кстати, делали там и креативный мейк, но эти фотографии еще не вышли. Я надеюсь, их когда-нибудь выложат. Но, вообще, все съемки с блогерами, артистами — самая классная часть в профессии, мне всегда везло с героями, никогда не было скандалов, конфликтов. Недавно я красила Инстасамку, ехала и тряслась, но зря, все прошло отлично, ей очень понравился макияж.
Последний вопрос: дай три совета креативным ребятам из Самары, которые тоже мечтают выйти на большую орбиту
В первую очередь, никогда не ждать, что тебя кто-то позовет, а самим придумать съемку или проект, все найти и пойти это отфоткать круто, как тебе нравится, и выложить. Если это наберет мало лайков, не расстраиваться и делать еще и еще, потому что когда-нибудь идея обязательно выстрелит. Во-вторых, важно всем ребятам из индустрии писать и общаться с ними. Мне кажется, сделать что-то крутое одному нереально, и все классные большие проекты — большая команда. Не закрывайтесь, не стесняйтесь, пишите другим людям и зовите их коллаборировать. Также нельзя отказываться от предложений, даже если думаешь, что изначально идея странная, всегда можно дополнить концепцию и привнести что-то свое.
А у тебя были когда-нибудь отказы?
В прошлом году, когда я только приехала в Москву, у меня была рассылка: я писала всем московским брендам, продюсерам, фотографам. Отправила двести сообщений и 80% остались без ответа, ещё сколько-то человек просто написали: «да, хорошо, будем иметь ввиду», а некоторые отвечали через полгода.
Фото: Архивы пресс-служб
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