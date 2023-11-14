Катя Макарова: «Не нужно ждать, что тебя кто-то позовет – придумывай съемку или проект самостоятельно и снимай!»

Что помогло тебе найти свой собственный стиль в макияже?

Вообще, я не вижу себя в каком-то одном направлении. Мне нравится делать и нюд, и креативные макияжи. Я все находила в пинтересте и других соцсетях, пересмотрела много съемок. Готический мейк, наверное, вырос из моего детства: с юности слушаю рок и чернуху, мне всегда это нравилось. Но я не понимала, как можно выразить эту страсть, и тут пришла идея красить.

И что было потом? С чего начался твой путь?

На первом карантине я начала просто красить себя и выкладывать эти сумасшедшие мейки, так меня заметил стилист по волосам Артем Голиков и позвал на мою первую съемку. Работали для журнала Pap, и я очень переживала: первый опыт на площадке и сразу такая большая и крутая команда.

А что было дальше?

В Самаре мы с дизайнером Линдой Агамирян в паре делали съемки за свои деньги: я красила и фотографировала, Линда придумывала наряды. На самом деле, мне кажется, у нас были очень крутые съемки для того времени, да и сейчас они мне очень нравятся. Из них я собрала портфолио, и когда переехала в Москву, просто начала писать всем фотографом, стилистам, визажистам. Ассистирование у последних — это знакомства и практически бесплатное обучение у профессионалов. Прям супер для старта, да и сейчас я тоже часто ассистирую.

А как ты вышла на Ксюшу Смо, с которой сегодня делаешь много проектов: от образа для Насти до промо к новому сезону «Пацанок».

Первый раз я поработала с командой Ксюши на съемке для нового альбома Лилу в мае, меня тогда позвала фотограф EL – мы с ней до этого тоже работали пару раз, и она меня позвала. Снимали в Сочи, было сложно, но тогда мы сошлись со всей командой и до сих пор работаем вместе.