Задали самый жаркий ритм сезона: это лучшие пляжные локации двух городов на волжских берегах.
Если и выбирать, как провести день в городе на Волге, то исключительно так: позагорать, перейти к пляжным играм или кинопоказам, а когда конкретно завечереет — потанцевать под любимые треки. Все лето тут никто не забывал про главное правило пляжа — не оставлять себя без картошки фри, поп-корна из курицы, питы и хот-догов!
Маяковский спуск
Проект «На песке» в районе Чкаловского спуска делал это лето незабываемым: гости играли в бадминтон, часы напролет проводили в пляжном кафе за холодными напитками и любимым стритфудом — шаурмой, корн-догами и сырными палочками с ягодным соусом, а после релаксировали на шезлонгах под шум волжских волн.
Чкаловский спуск
Самара все лето ловила теплые дни Заволгой — прямо на плавучем понтоне! И точно была убеждена: праздник живет здесь всегда — в танцах до рассвета, игристом и угощениях, которые особенно хороши на свежем воздухе, — блюдах, приготовленных на гриле, шаурме, кесадильях и, конечно же, шашлыках.
Понтон у турбазы «Мелиоратор»
На острое Лазурный все лето работал свой собственный райский кусочек курорта — одноименный бар на пляже. Днем жители и гости Самары собирались на пенных вечеринках, загорали и совмещали музыкальные события с обедом (от коул-слоу и сэндвичей до окрошки!), а вечером провожали закат за баром.
Напротив 9-й Просеки
Три месяца подряд в Тольятти кипела жизнь: на споте «Волжский замок» (и это только один из трех спотов проекта!) можно было арендовать сапы, шезлонги и бунгало — в общем, все для настоящего волжского отдыха! Еду и напитки разрешено было приносить с собой, а по вечерам команда NO BAD DAYS организовывала кинопоказы, лайв-концерты и мастер-классы.
Комсомольское шоссе, 34 (Тольятти)
Отпуск без долгих сборов: всего полчаса от исторического центра Самары — и жители города оказывались на настоящем споте для водных развлечений. Вариантов масса (а точнее — целое озеро и бассейн!): вейкборды, катамараны, настольный теннис и даже баня. А подкрепиться можно было в баре и на благоустроенных точках питания.
Самарское ш., 4 (Новокуйбышевск)
Фото: Архивы пресс-служб
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