Если и выбирать, как провести день в городе на Волге, то исключительно так: позагорать, перейти к пляжным играм или кинопоказам, а когда конкретно завечереет — потанцевать под любимые треки. Все лето тут никто не забывал про главное правило пляжа — не оставлять себя без картошки фри, поп-корна из курицы, питы и хот-догов!



Маяковский спуск