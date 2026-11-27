Выбрать правильный напиток — это полдела, а найти человека, который превратит дегустацию в чистое искусство, — вот настоящее мастерство. Время делать сложный выбор: рассказываем о специалистах, безупречно овладевших винным мастерством.
Алексей Скаредин, «Гринберг»
Для Алексея Скаредина из «Гринберга» подбор напитков — реальная философия, которую нельзя вызубрить, зато можно прочувствовать. Он подмечает невидимое: взгляд, паузу между глотками и настроение каждого гостя. Алексей умеет объяснять сложное простыми словами (и делает это мастерски, а главное — ненавязчиво!).
Юлия Ахметшина, Ulandy
Увлечение Юлии Ахметшиной гастросферой началось в 13 лет, а с 2018-го она официально влюбляет Самару в мир тихих и игристых напитков. В бэкграунде — диплом WSET 2 и международная методология SAT: Юлия подбирает сеты, опираясь на мировые тренды, а дегустации проводит так легко, остроумно и иронично, будто выступает с сольным стендапом.
Анна Малафеева, «ГУРМЭ винотека» и VITTORIA gourmet
Там, где другие видят просто полку с вином, Анна Малафеева видит искусство. Уже полтора десятилетия она диктует правила гастрономического этикета в Самаре, превращая каждый визит в «ГУРМЭ винотеку» и VITTORIA gourmet в реальное удовольствие. Внимание к деталям и европейский опыт сделали ее одной из самых влиятельных и уважаемых фигур локальной сцены.
Станислав Ухин, Vivi
В барной индустрии он с 2008 года, а в его карьерном чек-листе — путь от бармена до бренд-сомелье Vivi и совладельца двухуровневого пространства «Винодел и сомелье». Станислав легко делает то, что многим не под силу: говорит о напитках без академического снобизма — с любовью и на одном языке с каждым гостем.
Юлия Лунина, Vinoteca Friendly Wines
Придя в Vinoteca Friendly Wines в 2021 году, Юлия Лунина быстро завоевала любовь самарских ценителей тихих и игристых напитков. Выпускница петербургской винной школы, она легко проводит гастроужины на 50 гостей, дегустации и камерные вечера. И мы знаем секрет ее успеха — искренность, легкость и умение создать уют на совершенно любой локации.
Мария Яковлева, Vinoterria
Знакомьтесь: Мария Яковлева — сомелье с безупречным бэкграундом. В ее послужном списке: школа «Энотрия», членство в ассоциации сомелье и работа в известных проектах — от «Санторини» до «Черчилля» и «Оливье». А сегодня ее можно встретить в ресторане Vinoterria на Некрасовской.
Максим Котенко, Two Keys Group
Это он — шеф-сомелье Two Keys Group (с 19-летним стажем!). Максим Котенко прошел путь от барной стойки до работы в знаковых гастропроектах Тольятти, Сочи, Санкт-Петербурга и Москвы. Его суперсила в том, что он умеет находить неповторимую (и каждый раз захватывающую!) историю в бокале.
Фото: Архивы пресс-служб
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