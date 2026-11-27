В барной индустрии он с 2008 года, а в его карьерном чек-листе — путь от бармена до бренд-сомелье Vivi и совладельца двухуровневого пространства «Винодел и сомелье». Станислав легко делает то, что многим не под силу: говорит о напитках без академического снобизма — с любовью и на одном языке с каждым гостем.