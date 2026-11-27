Эти команды знают все про искусство гостеприимства и умеют строить настоящие гастромосты — внутри региона и между разными городами.
В один осенний вечер ресторан Lunasole превратился в итальянский аперитивный бар: из Санкт-Петербурга в Самару прибыло Tagliatella Caffe от действительно крутой (и титулованной!) команды El Copitas Bar. Их барная карта вечера (пять спешл-напитков!) удивляла гостей коктейлями на основе пряного сиропа и ментоловой пихты.
Самара и Санкт-Петербург
Настоящий летний ужин в неорусском стиле и с волжским настроением устроили бистро «Земляне» и проект «Соль Земли». На просторах дико красивого пшеничного поля гости не только знакомились с блюдами из местных овощей, грибов, фруктов и волжского сома, но и косили пшеницу, мололи муку и наблюдали за театральной постановкой.
Самара и Москва
Те, кому этим летом удалось побывать на гостевом вечере в La Volte, точно не забудут вкус максимально летних напитков от нижегородского бара «Травник». Барное меню вечера наполнили коктейлями из локальных и суперароматных трав и ягод, которые команда выращивает в своем собственном саду (и это однозначный «плюс вайб»!).
Самара и Нижний Новгород
Незабываемое гастрознакомство с панорамным видом на город (мы про легендарную гостевую смену в ресторане Nebo!). Команда бара BRUNO вместе с шеф-барменом Артемом Токаревских удивляли эксклюзивной барной картой в духе Америки 1920-х: сочетания на контрастах, вкусы эпохи и внимание к каждой детали.
Самара и Москва
Гостевая встреча White Rabbit Family в «Посольстве» доказала — знакомство с барной картой может превратиться в иммерсионное гастропредставление! Гости наслаждались не только эстетикой изакая-никкей, но и коктейльной картой из напитков Krasota и Ikura в представлении OPS бар-менеджеров Антона Громова и Евгения Евдина.
Самара и Москва
В августе легендарные рюмочная «Боря» и екатеринбургский бар «Самоцвет» устроили заплыв мечты для всех любителей волн, музыки и напитков! Все было в лучших традициях: за баром — Александр Аникин и Семен Синица, а вишенкой на торте (читать: ведущим!) стал Александр Елсаков из «Самоцвета».
Самара и Екатеринбург
В самый разгар июля бистро «Люди» накрыла волна азиатских вкусов: в гости приехала команда петербургского бара «Цунами»! Шеф-бармены из северной столицы привезли настоящую экзотическую коллекцию коктейлей, которую они умело дополнили свежими фруктовыми и овощными пюре, кордиалами и натуральными сиропами.
Самара и Санкт-Петербург
Союз двух ярких заведений — таверны La Torre и бара «Пижама кота» — превратился в настоящий праздник для самарцев! На один вечер команды заведений объединились, чтобы представить свою особенную барную карту: в ней нашлось место и любимой всеми крепкой классике, и смелым коктейлям с нестандартными и дерзкими нотами.
Самара и Самара
Фото: Архивы пресс-служб
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