Союз двух ярких заведений — таверны La Torre и бара «Пижама кота» — превратился в настоящий праздник для самарцев! На один вечер команды заведений объединились, чтобы представить свою особенную барную карту: в ней нашлось место и любимой всеми крепкой классике, и смелым коктейлям с нестандартными и дерзкими нотами.



Самара и Самара



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