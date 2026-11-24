Рассказываем про идеальный симбиоз индустрий (гастрономия + фэшн! гастрономия + спорт!) и выделяем проекты, которые создали самые обсуждаемые проекты этого года.
Гастрономия и высокая мода наконец-то встретились в одном бокале! Ресторан «Где нас нет» и модный дом Karl Lagerfeld создали совместное коктейльное меню, главной фишкой которого стал напиток в честь Шупетт — белоснежной кошки известного модельера. Внутри — шипучая домашняя кола, дерзкая кислинка и яркий характер пушистой фэшн-дивы!
ул. Коммунистическая, 90
Прованс прилетел в Самару — и сразу на десерт! Бистро «Земляне» вместе с брендом натуральной косметики и парфюмерии L’Occitane собрали сет с характером юга Франции. В основе — миндаль, вербена и вишневый цвет. А при заказе десертного сета гости получали еще и набор уходовых миниатюр.
ул. Вилоновская, 24
Иногда приключения начинаются с вилки и дикого желания сбежать от суеты! Ресторан «Босфор» и самарский проект отдыха на Волге BARASA HOUSE представили дуэт «Другие берега»: наполеон с инжиром, освежающий легкий напиток и шанс выиграть путешествие на плавдоме по реке! Кажется, у кого-то мечта о путешествии уже исполнилась!
ул. Самарская, 110
Красиво зафиналили лето: ресторан Osteria Lora и «Альфа Глэмпинг» устроили гастроужин в духе Феррагосто — традиционного итальянского праздника урожая. Застолье у подножия Подвальских террас, разговоры без спешки, а в тарелке — целая история вкусов: нектарин со страчателлой и коппой, фокачча с томатами и анчоусами, орзо с лисичками и пармезаном.
Село Подвалье
Элегантность без пафоса: ресторан «Гринберг» и знаменитый итальянский модный дом Max Mara разработали необычный черемуховый десерт. В составе — нежнейший воздушный бисквит с ежевичной начинкой и сметанным кремом. И это был тот самый шанс не только насладиться великолепным вкусом, но и отправиться на шопинг!
ул. Некрасовская, 53
Самарский олдскул встретил самарский ньюскул: «Крылья Советов», «Додо Пицца» и «Волга Мама» выпустили лимитированную коллекцию стильного мерча к 84-летию футбольного клуба. Бело-синяя эстетика ретро — на лонгсливах, футболках, носках и шарфах. А в «Додо» появились комбо для болельщиков — и для взрослых, и для самых маленьких!
Московское ш., 25Д
Красиво и с большим теплом к городу! Ресторан «Дуся» вместе с проектом «Том Сойер Фест» превратили двор дома на Самарской в настоящий арт-проект. Теперь здесь живут нарядные наличники (и у каждого свой сюжет!). Рядом — зеркало с историей Авдотьи: по местной легенде, девушка, посмотревшая в него, могла встретить своего суженого. А если отсканировать QR‑код, можно поддержать восстановление дома купца Кожевникова!
ул. Самарская, 69
Когда эспрессо уже не спасает, на поле выходит матэ: в сентябре Coffee Like в Тольятти вместе с «Акроном» запустили чай с южноамериканским характером: с яркой кислинкой лимона и пряным базиликом. А лицом проекта стал футболист Роберто Фернандес — человек, который точно знает, как превратить заряд бодрости в красивый результат!
Более 15-ти кофе-баров в Тольятти
Фото: Архивы пресс-служб
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