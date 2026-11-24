Красиво и с большим теплом к городу! Ресторан «Дуся» вместе с проектом «Том Сойер Фест» превратили двор дома на Самарской в настоящий арт-проект. Теперь здесь живут нарядные наличники (и у каждого свой сюжет!). Рядом — зеркало с историей Авдотьи: по местной легенде, девушка, посмотревшая в него, могла встретить своего суженого. А если отсканировать QR‑код, можно поддержать восстановление дома купца Кожевникова!



ул. Самарская, 69