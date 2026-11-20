Kondratovich Group — гастровселенная, которую многие знают по Osteria Lora, «Эклерной», «Жарку» (и не только!). Холдинг делает ставку на своих: 80% топов выросли внутри компании, а каждый пятый сотрудник работает здесь больше трех лет. Команда стажируется в лучших школах страны, а полученные знания моментально применяет на практике (и делает это на пять с плюсом!).