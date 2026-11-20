Главный капитал гастроиндустрии? Люди! Знакомьтесь: команды, которые строят будущее гостеприимства, растут вместе с компанией и действительно вдохновляют окружающих.
«Ресторанная компания Поляна» — это огромная команда, которая каждый день развивает гостеприимство Поволжья. Здесь создают кафе и рестораны (от «Где нас нет» и Lunasole до «Кэрри» и «Хокку»!), запускают франшизы и строят карьеру: команда не просто работает вместе, а придумывает нечто совершенно новое и двигает индустрию вперед.
Kondratovich Group — гастровселенная, которую многие знают по Osteria Lora, «Эклерной», «Жарку» (и не только!). Холдинг делает ставку на своих: 80% топов выросли внутри компании, а каждый пятый сотрудник работает здесь больше трех лет. Команда стажируется в лучших школах страны, а полученные знания моментально применяет на практике (и делает это на пять с плюсом!).
Фиксируем: Vinoteca Friendly Wines — это команда, которая давно стала настоящим сообществом друзей. Здесь действительно знают гостей по именам, тепло встречают в абсолютно каждой точке сети и всегда помогают определиться с выбором напитков — честно, спокойно и — что важно! — максимально ненавязчиво.
Команда, которая из года в год уносит Самару в открытый космос: будь то гремящие вечеринки в панорамном ресторане Nebo, уютные завтраки в «Босфоре» или семейные вечера в Nebo Bistro. Этот союз единомышленников неизменно доказывает: с крепким плечом рядом ты всегда будешь на высоте.
Эти ребята реально знают толк в гостеприимстве: встретить каждого гостя как своего близкого, накормить и похвалить — все это в их стиле. Бар «Кутеж», «Коза» на набережной, 9-й Просеке и Куйбышева, «Волжайна» (и ее новая точка Заволгой), а также кейтеринг — у команды один рецепт: держать фрэндли-настрой в каждом из этих гастропроектов.
«Корж» — это «фиолетовая семья», где люди важнее процессов. Сеть, в которой уже 10 кофеен, ежегодно растет, но главное здесь остается неизменным: каждый бариста в любой из точек обязательно улыбнется, отдавая гостю латте на кокосовом или свежий круассан. И это радушие действительно заложено в ДНК бренда.
В Milimon Team растут не только проекты, но и люди. Команда, подарившая городу «Белотурку», «Ваще огонь», «Заволгу», «Гонконг», «Ливингстон» (и это далеко не все!), продолжает развиваться, перенимать лучшие практики у экспертов, поддерживать друг друга и шагать по карьерной лестнице в комфортных условиях.
Мир Ulandy — это единый организм, где от командного настроя зависит успех каждого гастропроекта (от «Супры» и «Землян» до «Бара-музея Васи Ложкина» и «Ulandy кейтеринга»). Внутри сплоченной команды царит железная синергия, которая превращает любые вызовы в реальный триумф, не иначе!
Ресторанная группа «Горсовет» на рынке с 2002 года — и почти четверть века она напоминает, что главная сила скрыта в людях. С такой мощной командой не страшно и растить уже существующие проекты, и запускать новые хиты вроде недавно открывшегося ресторана «Просекко9» на 9-й Просеке.
Фото: Архивы пресс-служб
Комментарии (0)