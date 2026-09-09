Сахар, глютен, лактоза… Бу, испугались? Руслана Ра — о десертах без «запрещенки» и правильных вкусовых привычках

Пока пищевая аллергия незаметно становится нашей повседневной реальностью, а сахарные «качели» у детей все сильнее заводят родителей в тупик, на гастросцену выходят реальные супергерои. Руслана Ра называет себя «шефом-некондитером» и создает десерты бренда «ТортВилл», которые можно абсолютно всем. О том, как вырастить ребенка с чистыми вкусовыми привычками (вопреки агрессивному пищевому маркетингу!), — в интервью для Собака.ru!
Как вам удалось создать рецептуру, при которой дети едят ваши десерты, даже не подозревая, что в них нет ни грамма рафинированного сахара? В чем секрет?
Дети не думают о сахаре — им просто должно быть вкусно. И это самый честный критерий. Моя задача — не заставить ребенка «есть правильно», а создать десерт, который он съест с удовольствием. Мы полностью отказались от рафинированного сахара в пользу цельных фруктов и сухофруктов: так десерт сохраняет природную сладость, а вместе с ней — клетчатку, витамины и минералы. Секрет не в том, чтобы замаскировать «полезность», а в том, чтобы доказать: с качественными натуральными ингредиентами сахар просто не нужен.
Современный детский день рождения — это кошмар для родителей: у одного ребенка аллергия на глютен, у другого — на лактозу, третьему нельзя орехи. Можно ли сказать, что десерты «ТортВилл» — спасение для мам в этом вопросе?
Еще в 2017 году мы заметили, что число детей с пищевыми ограничениями заметно растет (а еще мы видели, как обидно ребенку оставаться без торта на празднике!). Для меня это вопрос не рецептуры, а эмоций: никто не должен чувствовать себя «не таким». Мы создали десерты, которые объединяют: без сахара, глютена и лактозы. Родителям больше не нужно заказывать три разных торта и переживать за гостей. Самое ценное — видеть, как дети просто радуются празднику вместе, забыв о запретах.
Детей важно ограждать от классических тортов?
Культура питания закладывается в детстве. Если ребенок привыкает к ультрапереработанным продуктам и белому сахару, этот агрессивный вкус становится для него нормой. И наоборот: познакомившись со сладостью ягод и фруктов, он пронесет эту любовь через всю жизнь. Здесь речь не о запретах: я не хочу лишать детей сладкого, скорее, хочу прививать им другую культуру, где удовольствие и забота о здоровье не противоречат друг другу.
Внутри «пп-десертов» часто скрываются дешевые подсластители, от которых детский ЖКТ сильно страдает. Какую безопасную альтернативу используете вы?
Нам важно, чтобы каждый ингредиент нес пользу. Для дополнительной сладости берем сироп топинамбура: у него низкий гликемический индекс и много инулина — пребиотика, полезного для микрофлоры. Но главный наш секрет — цельные фрукты и сухофрукты. Мы сохраняем их естественную текстуру и пользу, делая вкус многогранным — таким, каким его задумала природа.
Где вы находите продукты такого уровня чистоты, чтобы десерты можно было давать даже годовалому малышу? Что внутри?
Наша философия проста: хороший десерт начинается с бескомпромиссного отбора продуктов. Чем короче и понятнее состав, тем он честнее. Мы не экономим на сырье и работаем только с нерафинированными ингредиентами. Внутри наших десертов — орехи, ягоды, фрукты, натуральное кокосовое молоко и качественные какао-бобы. Это не «пустые калории», а чистая польза: клетчатка, витамины и правильные жиры.
Один кусок торта у детей — это сначала сумасшедшая гиперактивность, а через час — капризы и слезы (мамы подтвердят!). Замечают ли ваши клиенты разницу в поведении детей, когда они переходят на полезные десерты?
Рафинированный сахар дает резкий скачок глюкозы в крови, а затем такой же спад: отсюда сначала мы наблюдаем гиперактивность, а потом — усталость и капризы. Сладость наших десертов формируется за счет сложных углеводов, поэтому энергия высвобождается постепенно.
Да, действительно родители часто отмечают, что после наших десертов дети остаются спокойными и вовлеченными в праздник (и никаких эмоциональных качелей!).
Есть мнение, что «наши бабушки и дедушки выросли на хлебе и коровьем молоке и покрепче нас с вами будут!», так что и нашим детям ничего не угрожает…
Да, это частый аргумент, но сравнивать прошлые поколения с современным — некорректно. Наши бабушки и дедушки жили в другой пищевой среде: ели сезонные продукты, больше двигались и не знали, что такое ультрапереработанная еда. Сегодня дети с года сталкиваются со скрытым сахаром и агрессивным маркетингом. Я против жестких запретов, но нужно признать: мир изменился. Осознанный выбор состава — это базовая родительская забота, а не каприз.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Алия Ирискина, архивы пресс-служб
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