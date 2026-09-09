Сахар, глютен, лактоза… Бу, испугались? Руслана Ра — о десертах без «запрещенки» и правильных вкусовых привычках

Как вам удалось создать рецептуру, при которой дети едят ваши десерты, даже не подозревая, что в них нет ни грамма рафинированного сахара? В чем секрет?

Дети не думают о сахаре — им просто должно быть вкусно. И это самый честный критерий. Моя задача — не заставить ребенка «есть правильно», а создать десерт, который он съест с удовольствием. Мы полностью отказались от рафинированного сахара в пользу цельных фруктов и сухофруктов: так десерт сохраняет природную сладость, а вместе с ней — клетчатку, витамины и минералы. Секрет не в том, чтобы замаскировать «полезность», а в том, чтобы доказать: с качественными натуральными ингредиентами сахар просто не нужен.

Современный детский день рождения — это кошмар для родителей: у одного ребенка аллергия на глютен, у другого — на лактозу, третьему нельзя орехи. Можно ли сказать, что десерты «ТортВилл» — спасение для мам в этом вопросе?

Еще в 2017 году мы заметили, что число детей с пищевыми ограничениями заметно растет (а еще мы видели, как обидно ребенку оставаться без торта на празднике!). Для меня это вопрос не рецептуры, а эмоций: никто не должен чувствовать себя «не таким». Мы создали десерты, которые объединяют: без сахара, глютена и лактозы. Родителям больше не нужно заказывать три разных торта и переживать за гостей. Самое ценное — видеть, как дети просто радуются празднику вместе, забыв о запретах.

Детей важно ограждать от классических тортов?

Культура питания закладывается в детстве. Если ребенок привыкает к ультрапереработанным продуктам и белому сахару, этот агрессивный вкус становится для него нормой. И наоборот: познакомившись со сладостью ягод и фруктов, он пронесет эту любовь через всю жизнь. Здесь речь не о запретах: я не хочу лишать детей сладкого, скорее, хочу прививать им другую культуру, где удовольствие и забота о здоровье не противоречат друг другу.

Внутри «пп-десертов» часто скрываются дешевые подсластители, от которых детский ЖКТ сильно страдает. Какую безопасную альтернативу используете вы?

Нам важно, чтобы каждый ингредиент нес пользу. Для дополнительной сладости берем сироп топинамбура: у него низкий гликемический индекс и много инулина — пребиотика, полезного для микрофлоры. Но главный наш секрет — цельные фрукты и сухофрукты. Мы сохраняем их естественную текстуру и пользу, делая вкус многогранным — таким, каким его задумала природа.