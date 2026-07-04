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Тема с промышленным туризмом раскрыта не до конца! Вот три проекта, которые проводят экскурсии по своим производствам

Делимся тремя локальными проектами, которые устраивают действительно запоминающиеся экскурсии по своим производствам (а заодно собираем настоящую волжскую гастрокорзину!). 

«Быков Сидр»

«Гора Стрельная» и «Жигулевские ворота» не только знаковые достопримечательности Самарской области, но еще и названия напитков, которые делают на сидродельне исключительно из местных яблок прямо на берегу Волги. Знакомимся с ними, отправившись в гастротур одного дня в тольяттинский поселок Федоровка: узнаем об истории бренда, смотрим, как работает современное оборудование, а после — пробуем на вкус (да-да, именно так!) «Молодецкий курган», расслабляемся и отдыхаем в дегустационном зале с видом на горы. Наши, Жигулевские! Не оставит гостей голодными и добавит эмоций мини-путешествию шеф-повар кейтеринговой компании — он мастерски подберет каждому напитку свою гастропару (говорим идеальным союзам — «да!»). Здесь же удастся найти подарочные наборы с различным наполнением — на память о поездке или в качестве презента близким людям.

Тольятти, ул. Никонова, 126, стр. 2

Viva Speranza

Говорим Viva Speranza, а имеем в виду не просто ферму, а настоящее гастрономическое приключение! На ферме-сыроварне доказывают — магия, которая делает продукцию по-настоящему особенной, это вовсе не волшебство, а любовь: коров и коз здесь — и мы не шутим! — знают по именам, заботливо растят, кормят, доят и готовят из их молока масло и творог. Проверить и лично убедиться в этом можно на самой настоящей экскурсии: удастся увидеть, как рождается сыр, погладить настоящих козочек, покормить кур и кроликов, погулять на свежем воздухе и почувствовать, что же это такое — фермерская жизнь.

пгт. Волжский, ул. Кирова, 82

«Волжская улитка»

Тут знают все про слоу-фуд: проект «Волжская улитка» в селе Печерское Сызранского района — настоящая ферма по выращиванию эталонных улиток. Команда ломает стереотип о сложности продукта: их деликатесы — готовый вариант для домашнего ужина или пикника на природе: минимум усилий, максимум эстетики и чистый белок в деле! Здесь же устраивают экскурсии: всего за два часа удастся познакомиться с живыми улитками и приготовить ужин под открытым небом. Главный гастрономический хит и гордость фермы — легендарная гречка с грибами и волжской улиткой. К слову, именно с этим блюдом проект установил официальный рекорд России на фестивале «Гастроспираль-2025», приготовив 200 порций за один день.

с. Печерское, ул. Самарская, 18

Текст: Ксения Возгорькова, Кирилл Ляхманов
Фото: Архивы пресс-служб

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