Тема с промышленным туризмом раскрыта не до конца! Вот три проекта, которые проводят экскурсии по своим производствам

«Гора Стрельная» и «Жигулевские ворота» не только знаковые достопримечательности Самарской области, но еще и названия напитков, которые делают на сидродельне исключительно из местных яблок прямо на берегу Волги. Знакомимся с ними, отправившись в гастротур одного дня в тольяттинский поселок Федоровка: узнаем об истории бренда, смотрим, как работает современное оборудование, а после — пробуем на вкус (да-да, именно так!) «Молодецкий курган», расслабляемся и отдыхаем в дегустационном зале с видом на горы. Наши, Жигулевские! Не оставит гостей голодными и добавит эмоций мини-путешествию шеф-повар кейтеринговой компании — он мастерски подберет каждому напитку свою гастропару (говорим идеальным союзам — «да!»). Здесь же удастся найти подарочные наборы с различным наполнением — на память о поездке или в качестве презента близким людям.

Тольятти, ул. Никонова, 126, стр. 2

Viva Speranza