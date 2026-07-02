Поп-апы из прошлого: кто стоял за яркими гастропроектами Самары и что с ними стало?

«Оранжевый шатер» — один из самых узнаваемых поп-апов города, но он существовал только как привязка к «ВолгаФесту». Была ли у тебя идея сделать его самостоятельным проектом? Или в этом вся его магия — быть раз в году?

Ключевой продукт «Оранжевого шатра» — персики с мороженым. Это событийное блюдо, никто не будет есть их каждый день — надоест. Следовательно, для развития нужно добавлять в меню обычную еду и дальше конкурировать со всеми остальными проектами на набережной. Зачем? «Оранжевый шатер» хорош именно как поп-ап-модель.

Ты говорил, что очереди за персиками стояли все дни феста, а были те, кто приходил каждый день и даже по два раза в день. Можешь объяснить формулу этого успеха?

Да, некоторые прямо питались у нас, и это было приятно. Думаю, успех заключался в новизне продукта, вкусе, попадании во время и место, ну, и в харизме, конечно! Насчет формулы успеха — если бы она была, каждый смог бы сделать успешный проект. Но такой формулы нет, любой успех — это экспертиза и старания, помноженные на удачу. Бывает, что просто не везет и все усилия обнуляются, тогда идешь и делаешь следующий проект и рано или поздно — обязательно выстрелит!

Почему в Самаре поп-ап-проекты — это скорее исключение, чем правило? Чего не хватает — предпринимательской смелости, аудитории или площадок?

Если в двух словах — нет людей. С таким потоком и, как следствие, выручками просто нет смысла рисковать и что-то делать. Помните «Ночь музеев»? Вот такой трафик нужен каждые выходные, чтобы бизнес цвел.

Если бы не было никаких ограничений, какой идеальный поп-ап ты бы хотел реализовать в Самаре?

Одно из главных ограничений, которое мешает росту поп-апов, — необходимость быть стационарным. Отмени это —- появятся фудтраки, которые будут курсировать по городу и ловить трафик. Сейчас все это очень тяжело и нецелесообразно, а фудтраки по сути своей ничем не отличаются от стационарных палаток.

Что сложнее, на твой взгляд, — поп-ап или стационарный проект?

Везде есть свои сложности, но поп-ап прощает больше ошибок.