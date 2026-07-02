Поп-апы из прошлого: кто стоял за яркими гастропроектами Самары и что с ними стало?

Рискнем предположить (и не ошибемся!) — город еще помнит очереди за персиками на гриле в «Оранжевом шатре», безбашенные вечеринки в «ЗИМе» и гастрогастроли «Зари», а Самара умеет делать поп-ап-проекты, которые запоминаются на годы. Почему они живут так недолго? И что нужно, чтобы изменить ситуацию? Собрали создателей ярких поп-апов волжской столицы и попросили объясниться — громко, честно и с долей здорового сарказма.
Сергей Щербак
блогер, руководитель поп-ап-проекта «Оранжевый шатер»
«Оранжевый шатер» — один из самых узнаваемых поп-апов города, но он существовал только как привязка к «ВолгаФесту». Была ли у тебя идея сделать его самостоятельным проектом? Или в этом вся его магия — быть раз в году?
Ключевой продукт «Оранжевого шатра» — персики с мороженым. Это событийное блюдо, никто не будет есть их каждый день — надоест. Следовательно, для развития нужно добавлять в меню обычную еду и дальше конкурировать со всеми остальными проектами на набережной. Зачем? «Оранжевый шатер» хорош именно как поп-ап-модель.
Ты говорил, что очереди за персиками стояли все дни феста, а были те, кто приходил каждый день и даже по два раза в день. Можешь объяснить формулу этого успеха?
Да, некоторые прямо питались у нас, и это было приятно. Думаю, успех заключался в новизне продукта, вкусе, попадании во время и место, ну, и в харизме, конечно! Насчет формулы успеха — если бы она была, каждый смог бы сделать успешный проект. Но такой формулы нет, любой успех — это экспертиза и старания, помноженные на удачу. Бывает, что просто не везет и все усилия обнуляются, тогда идешь и делаешь следующий проект и рано или поздно — обязательно выстрелит!
Почему в Самаре поп-ап-проекты — это скорее исключение, чем правило? Чего не хватает — предпринимательской смелости, аудитории или площадок?
Если в двух словах — нет людей. С таким потоком и, как следствие, выручками просто нет смысла рисковать и что-то делать. Помните «Ночь музеев»? Вот такой трафик нужен каждые выходные, чтобы бизнес цвел.
Если бы не было никаких ограничений, какой идеальный поп-ап ты бы хотел реализовать в Самаре?
Одно из главных ограничений, которое мешает росту поп-апов, — необходимость быть стационарным. Отмени это —- появятся фудтраки, которые будут курсировать по городу и ловить трафик. Сейчас все это очень тяжело и нецелесообразно, а фудтраки по сути своей ничем не отличаются от стационарных палаток.
Что сложнее, на твой взгляд, — поп-ап или стационарный проект?
Везде есть свои сложности, но поп-ап прощает больше ошибок.
Денис Дроздов
совладелец бара «8 бит», основатель поп-ап-проекта «Заря»
Проект «Заря» закрылся, но продолжает гастролировать в формате поп-апа. Это осознанное решение или вынужденная мера?
«Заря» — классный проект, в который было вложено много сил, энергии и души. По некоторым обстоятельствам его пришлось закрыть, но он продолжает жить в формате поп-апа и интерес к нему не утихает — периодически мы радуем людей своими фирменными донерами. Возможно, когда-нибудь он вернется в полноценный формат.
Ты совладелец бара «8 бит», это руководящая должность и соответствующие обязанности. Форматы гастро-поп-апов и гастролей для тебя — это возможность вернуться ненадолго на живую кухню?
Я никогда не прощался с живой кухней, для меня общепит значит больше, чем просто работа —- я получаю от этого огромное удовольствие. Мое участие в гастрогастролях и поп-апах — это возможность получать живые эмоции счастливых людей, которых я радую тем, что хорошо умею. Это меня заряжает и вдохновляет.
Почему в Самаре поп-ап-проекты — это скорее исключение, чем правило? Чего не хватает — предпринимательской смелости, аудитории или площадок?
Для Самары поп-апы — история событийная, в основном, это лето и открытый воздух — фестивали, концерты, выставки. В нашем регионе таких событий не хватает, поэтому и поп-апы скорее исключение, чем правило. Я сам, как организатор фудмаркетов на различных фестивалях и городских событиях, могу сказать, что в них участвуют не только гастроэнтузиасты, чьи поп-апы в дальнейшем перерастают в серьезные проекты, но и большие игроки рынка общепита. Вот для последних это действительно поп-апы и способ выйти из рамок заведения на новые площадки — показать, что могут работать не только на профессионально оборудованной кухне.
Если бы не было никаких ограничений, какой идеальный поп-ап ты бы хотел реализовать в Самаре?
Для меня поп-ап — это возможность выйти за рамки привычного для себя формата и дать людям то, чего ты не можешь сделать у себя в заведении. Сейчас хорошо развивается история с гостевыми сменами в барах и ресторанах, когда приглашают барменов и шеф-поваров из разных регионов. Я бы хотел, чтобы в городе появилась независимая площадка для таких гастролей и всевозможных поп-апов, где все проекты были бы расписаны на весь сезон и каждый смог выбрать для посещения то, что ему интересно.
Что сложнее, на твой взгляд, — поп-ап или стационарный проект?
Здесь все зависит от того, что тебе интересно: поп-ап — это событие, требующее отдельной подготовки, времени и усилий, а стационарный проект — это большая ежедневная работа.
Стас Сутулов
экс-совладелец поп-ап-проекта «Ку-ку» и бара «Летний»
Проект «Ку-ку» был очень ярким. Как ты думаешь, он просто исчерпал себя или в Самаре в целом сложно вдолгую удерживать проекты?
Нет, проект точно себя не исчерпал, более того, он только «встал на крыло». Мы были очень довольны тем, как развивался «Ку-ку» и планировали дальнейшую работу, но, к сожалению, нам не продлили аренду.
Если бы сейчас ты решил вернуть «Ку-ку» как однодневный поп-ап, каким бы он был и где?
Вернул бы его в прежнем формате на дебаркадере Заволгой.
Почему в Самаре поп-ап-проекты — это скорее исключение, чем правило? Чего не хватает — предпринимательской смелости, аудитории или площадок?
Скорее всего, безрассудства и авантюризма, так как поп-апы сильно зависят от погоды. Самара — летний город, но иногда погода приносит сюрпризы в виде холодов и дождей, и планы по выручке не выполняются. Плюс в городе с тех пор появилось много площадок с террасами, крышами и открытыми верандами, которые гораздо удобнее адаптировать для гостей.
Если бы не было никаких ограничений, какой идеальный поп-ап ты бы хотел реализовать в Самаре?
Сделал бы проект на дебаркадере, который стоит в затоне за Волгой напротив Ульяновского спуска.
Что сложнее, на твой взгляд, — поп-ап или стационарный проект?
Сложнее стационарный, у поп-апа есть дата финала — ты знаешь, когда это закончится.
Денис Кривов
сооснователь бара «Турбаза Ветерок», экс-руководитель поп-ап-проекта «Мичурин»
Расскажи про свой проект «Мичурин»: мы помним, что это был своего рода дискач на парковке!
До проекта «Мичурин» уже были «Летний» и «Ку-Ку», поэтому идея родилась очень быстро. Весной 2015 года, когда стало понятно, что никто не планирует делать поп-апы, мы с друзьями решили — кто, если не мы? Сели за комп и с энтузиазмом начали гуглить подходящие площадки, где много места и мало жилых домов.
Так мы и нашли парковку выставочного центра «Экспо-Волга». Пришли к ним в офис и на удивление легко заключили договор аренды шатра на месяц, который нам обошелся в 25 000 рублей за 300 квадратов. Дальше арендовали мебель и аппаратуру и устроили первую вечеринку, на которую пришло около двух тысяч человек! Работали только по пятницам и субботам. Были привозы, у нас переиграли все местные диджеи. Кстати, вход был всегда бесплатный (почему? зачем?). Отработали ровно три месяца лета, как и задумывалось изначально. За это время получили большой опыт в организации мероприятий, познакомились с огромным количеством человек — с кем дружим и работаем до сих пор. Но вот денег, к сожалению, заработать не удалось.
Такой формат — прямое попадание в летний вайб: еда, музыка, легкость и непринужденность. Почему он не стал постоянным?
Так вышло, что мы изначально задумывали его только на летний период.
На твой взгляд, какие форматы поп-апов больше заходят в Самаре — гастро или про искусство/тусовки?
В Самаре зайдут любые поп-ап-проекты, если за их реализацию будут браться хорошие люди, знающие свое дело.
Почему в Самаре поп-ап-проекты — это скорее исключение, чем правило? Чего не хватает — предпринимательской смелости, аудитории или площадок?
С площадками и аудиторией все в порядке, не хватает только предпринимательской смелости. Поп-ап-проекты в Самаре — это всегда про людей и идею.
Если бы не было никаких ограничений, какой идеальный поп-ап ты бы хотел реализовать в Самаре?
В идеале — «захватить» всю территорию Жигулевского пивзавода, установить корнеры с едой от самых ярких деятелей самарского общепита, пригласить местных дизайнеров, художников и устроить незабываемый рейв с пятницы до понедельника.
Что сложнее, на твой взгляд, — поп-ап или стационарный проект?
И поп-ап, и стационар одинаково сложные проекты — для каждого нужен продуманный план, идея и профессиональный подход.
Антон Синцов
совладелец диско-бара «ХВАТ», рюмочной «Боря», промогруппы «Волжский хват», экс-руководитель поп-ап-проекта «ЗИМ»
«ЗИМ» у «Звезды» был культовым местом. Помнишь самый громкий привоз и безбашенную вечеринку?
Проект «ЗИМ» действительно стал культовым и встал в один ряд с барами «Летний» и «Ку-Ку». Самый громкий привоз отдельно не могу вспомнить — огромная очередь стояла на «Продленку», сэт Киры Моториной и Светы Сайко — безбашенных и действительно крутых тус было много! Мы и открывали проект, чтобы веселиться, — эта история была не про деньги.
В итоге формат поп-апа сменился стационарным проектом на Галактионовской?
Нет! Мы не меняли формат — это два разных проекта. «ЗИМ» был спланирован на один сезон, а «ХВАТ» мы открыли сильно позже, и концептуально он имеет совершенно другую направленность.
Почему в Самаре поп-ап проекты — это скорее исключение, чем правило? Чего не хватает — предпринимательской смелости, аудитории или площадок?
В Самаре есть одна большая проблема —- площадки. К тому же очень сложно просчитать рентабельность таких коротких проектов. Я говорю конкретно про формат, с которым мы сами работаем, — условно — танцевальный бар под открытым небом. В организации таких проектов много препятствий и прежде всего это нехватка площадок, на которых можно оторваться по-хорошему.
Если бы не было никаких ограничений, какой идеальный поп-ап ты бы хотел реализовать в Самаре?
Моя мечта — сделать поп-ап на культовой территории Самары, это может быть Элеватор, Струковский сад, набережная. Уверен, об этом думают многие организаторы.
Что сложнее, на твой взгляд, — поп-ап или стационарный проект?
Это абсолютно разные финансовые модели и горизонты планирования, но, при всей разнице проектов, сложно и первое, и второе.
Текст: Ирина Никифорова
Фото: Анастасия Швец, Максим Суров, Галина Клоп, Максим Монахов, архивы пресс-служб
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