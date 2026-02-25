Голодные игры: как выжить ресторану в период массовых закрытий? Отвечают рестораторы и шефы Самары и Тольятти!

С середины прошлого года город стал свидетелем гастрономического коллапса: многие рестораны, бары и кафе закрыли свои двери. Собака.ru задалась важным вопросом: «Что вообще здесь происходит?» и пришла за ответом к первым лицам самарского и тольяттинского гастрорынка.

О том, как выглядит «кухня» общепита изнутри прямо сейчас, нам рассказали ресторатор, основатель компании Ulandy Артем Шишакин, основатель гастросети Koza Family Ирина Козаченко, генеральный директор «Ресторанной компании Поляна» Роман Вавилин, ресторатор, основатель ресторанного холдинга Kondratovich Group Денис Кондратович, ресторатор, владелец компании TwoKeys Group Константин Кочетков, шеф-повар ресторана La Volte Андрей Воробьев, создатель и идейный вдохновитель кафе-магазина «Гастромания» Екатерина Меркулова и экс-владелец ресторанов Smoky People, The Game, Smoky Rabbits, «Родная» Роман Егоров.