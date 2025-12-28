Михаил Зотов: «Хотим показать, что классические турецкие, грузинские, греческие блюда могут быть интерпретированы на новый лад»

«Мы будем продолжать продвигать историю современной Турции и восточных традиций в современных реалиях»

Считаем, что для Nebo Group 2025 год получился крутым, потому что у проекта (и – что важно – у города!) появился ресторан «Босфор». Вы открыли его за четыре недели! По вашим наблюдениям, почти за полгода работы успело ли место полюбиться самарцам? Если да, то что привлекает гостей в ресторане больше всего?

«Босфор» определенно полюбился самарцам (и не только!). Есть постоянные гости, которые ежедневно выбирают нас, есть гости, которые приезжают к нам за определенными блюдами. Особенно отмечают турецкий завтрак, донеры, кебабы и, конечно, восточное гостеприимство.

Как вам кажется, что ждет «Босфор» в следующем году? На какие тренды вы будете ориентироваться в вопросах развития?

Мы будем продолжать продвигать историю современной Турции и восточных традиций в современных реалиях. Хотим показать, что классические турецкие, грузинские, греческие блюда могут быть интерпретированы на новый лад.

Есть ли вероятность, что у Самары появится второй «Босфор»? Или вы будете сосредотачиваться на других проектах?

Мы не хотим останавливаться на одной концепции и для новых проектов разрабатываем другие форматы, чтобы удивлять не только жителей Самары, но и гостей из других городов.

Все лето мы были свидетелями, как крыша Nebo была заполнена гостями – и это было классно!

Мы продвигаем нашу идеологию Kai, что в переводе с японского означает «наслаждение»: все лето терраса была самым настоящим наслаждением в городе. Музыка, атмосфера, закат над Волгой, невероятные эмоции гостей и события, которые они разделяли вместе с нами – да, это было волшебно.

Какие мероприятия, по вашим наблюдениям, стали настоящими блокбастерами?

Открытие летней террасы и каждое мероприятие в Nebo – это уже настоящие блокбастеры. Декорации, артисты, диджеи, партнеры, наши гости – все это сделало события запоминающимися.

Как и для чего появился клубный этаж в Nebo? Какие потребности он закрывает?

Клубный этаж – это особый формат Nebo: здесь можно провести закрытую бизнес-встречу или камерное мероприятие, где будете только вы и ваше событие. На этаже представлены шесть вип-комнат вместимостью до двенадцати гостей, в двух из которых заслуживает отдельного внимания современная караоке-система. Уверены, что каждый гость откроет для себя новый формат отдыха на нашем клубном этаже.

Более «спокойные» и тихие форматы вы тоже не обходили стороной – какие гастроужины особенно запомнились гостям? Опираясь на обратную связь, скажите, что именно цепляло людей?

Наши гости особенно любят ужины Kai в формате шеф тейбла, которые проводит бренд-шеф. Это камерный ужин на восемь гостей, где каждый участник знакомится с шефом лично. Особая связь сохраняется на протяжении всего вечера – и это гарантирует получение особого гастроопыта. Специально для ужина Kai мы привозим свежайшую рыбу разных сортов и премиальную говядину вагю напрямую из Японии.

Приоткройте завесу тайны – какие проекты сейчас находятся на этапе разработки в Nebo Group? К чему готовиться Самаре в 2026 году?

Мы готовим два новых проекта Nebo Group. Один из них на финальном этапе строительства – подробностями поделимся совсем скоро!