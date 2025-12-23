Константин Кочетков: «Декабрьская гонка уже в самом разгаре – все наши заведения готовы к встрече с 2026 годом»

Вместе с ресторанной группой Two Keys Group выбираем словосочетание года между «мощный рост» и «постоянное развитие»: за 2025-й владелец сети Константин Кочетков и его команда перезапустили один из проектов и обновили меню в своих заведениях. Прямо сейчас они готовят к запуску новую демократичную рюмочную, а остальные рестораны – к зимним праздникам. Подводим итоги и напоминаем: Тольятти (и не только!) есть чем гордиться!
«У каждого проекта нашей сети свой характер»
В конце 2025 года ресторанная группа Two Keys Group подводит итоги – насыщенные, яркие и по-настоящему праздничные. Этот год стал для нас временем обновления и роста: Perfetta Bistro обрело новое пространство с собственной верандой, в «Мурманске» и пабе BOOZE полностью обновилось меню, летний сезон на верандах «Мурманска» и Tavola Perfetta стал одним из самых успешных за всю историю группы, a Tavola Perfetta вошла в список «ТОП 50» ресторанной премии Where To Eat Center.
У каждого проекта нашей сети свой характер: например, Meatbarrique – камерный, зрелый, с особым темпераментом, «Мурманск» – стильный, светлый, динамичный, с акцентом на морепродукты прямо из аквариума, а Perfetta Bistro и Tavola Perfetta – семейные, уютные, солнечные, с узнаваемой итальянской теплотой. Паб BOOZE – громкий и озорной, Tip-sy – расслабленный, модный, идеально подходящий для вечеров, которые начинаются легко и обещают продолжение. Важно, что в этом году мы перезапустили проект со стритфудом – бургерную EAT LAB. И уже – по секрету! – готовимся к новым открытиям – в Тольятти появится веселая и демократичная рюмочная.
Уходящий 2025 год стал для нас годом расширения, обновления и множества достижений. И мы благодарны гостям, что были рядом: за полные веранды летом, новые традиции и атмосферу, которую невозможно создать без людей.
«В этом году мы выпустили более пятнадцати спешлов, приуроченных к праздникам и сезонным продуктам»
Мы не сдаем обороты, тем более, что декабрьская гонка уже в самом разгаре – все наши заведения готовы к встрече с 2026 годом. Каждый год мы особенно гордимся украшением фасада ресторанов Meatbarrique и «Мурманск» – они становятся настоящей точкой притяжения и украшением города. Гигантский пряничный человечек на фасаде уже стал нашим новогодним символом. Обязательно уделяем внимание и другим ресторанам, потому что знаем, что именно у нас гости захотят провести корпоративы, новогодние каникулы и уютные встречи. Останется только выбрать между камерным «Мурманском», семейной Tavola Perfetta или уютным бистро в Центральном районе.
Не обходим стороной и разработку сезонного меню – в этом году мы выпустили более пятнадцати спешлов, приуроченных к праздникам и сезонным продуктам. Сейчас готовим новогодние предложения: в Meatbarrique к классике добавляем роскошь – известные всем салаты делаем с настоящими раковыми шейками, домашним языком, крабами и красной икрой. А в итальянских ресторанах обращаемся к европейским рождественским традициям, но и не забываем любимую селедку под шубой – в этом году удивляем гостей свекольными равиоли с форшмаком!
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Архивы пресс-служб
Комментарии (0)