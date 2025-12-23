Константин Кочетков: «Декабрьская гонка уже в самом разгаре – все наши заведения готовы к встрече с 2026 годом»

«У каждого проекта нашей сети свой характер»

В конце 2025 года ресторанная группа Two Keys Group подводит итоги – насыщенные, яркие и по-настоящему праздничные. Этот год стал для нас временем обновления и роста: Perfetta Bistro обрело новое пространство с собственной верандой, в «Мурманске» и пабе BOOZE полностью обновилось меню, летний сезон на верандах «Мурманска» и Tavola Perfetta стал одним из самых успешных за всю историю группы, a Tavola Perfetta вошла в список «ТОП 50» ресторанной премии Where To Eat Center.

У каждого проекта нашей сети свой характер: например, Meatbarrique – камерный, зрелый, с особым темпераментом, «Мурманск» – стильный, светлый, динамичный, с акцентом на морепродукты прямо из аквариума, а Perfetta Bistro и Tavola Perfetta – семейные, уютные, солнечные, с узнаваемой итальянской теплотой. Паб BOOZE – громкий и озорной, Tip-sy – расслабленный, модный, идеально подходящий для вечеров, которые начинаются легко и обещают продолжение. Важно, что в этом году мы перезапустили проект со стритфудом – бургерную EAT LAB. И уже – по секрету! – готовимся к новым открытиям – в Тольятти появится веселая и демократичная рюмочная.

Уходящий 2025 год стал для нас годом расширения, обновления и множества достижений. И мы благодарны гостям, что были рядом: за полные веранды летом, новые традиции и атмосферу, которую невозможно создать без людей.