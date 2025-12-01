Знакомьтесь, амбассадоры атмосферного итальянского колорита: территориальный шеф-повар Алексей Цилимбаев и бар-менеджер Андрей Емельянов поделились прогнозами и трендами из будущего

Можно ли, в целом, говорить о трендах, когда речь идет о классической кухне Италии? Или гастрономия Средиземноморья оставляет простор для новых прочтений и сочетаний?

Алексей: О гастрономических трендах можно говорить всегда! В блюда любой классической кухни можно добавить какую-то изюминку, которая заворожит гостей, и итальянская кухня – не исключение. И эта изюминка может быть новинкой исключительно для региона или конкретной сети ресторанов. К слову, изюминку не обязательно добавлять в рецепт – можно поработать с подачей блюда: достаточно вспомнить нашу фирменную пиццу или пасту в сырной голове. Еще один тренд, за которым мы в «Перчини» стараемся следовать – это смешение гастрономических культур. Поэтому у нас можно заказать не только пасту и пиццу, но и фритто мисто, мидии и дипы, а скоро в меню появится фондю. Да и десерты у нас тоже не только из Италии: в обновленном меню появились баноффи-пай, брауни и канеле.

Андрей: Один из главных барных трендов последних лет – моктейли, классические коктейли, приготовленные на основе безалкогольных аналогов алкоголя. И все, кто уже познакомился с нашим меню, могут подтвердить: в «Перчини» не отстают от трендов.

Новинки меню самарского «Перчини» – это на сто процентов «центральные» решения, которые приходят от франшизы, или у вас остается место для локального творчества и креатива?

Алексей: В меню «Перчини» действительно в основном представлены решения новосибирского франчайзера. Но у самарской команды все равно есть простор для творчества: гастрономические фестивали, сезонные меню и творческие коллаборации! При этом мы не просто проводим партнерские розыгрыши, а стараемся поддерживать искусство: у нашей команды много совместных проектов с самарскими театрами – от театральных читок до творческих встреч с актерами. В сентябре мы выпускали специальное меню к премьере Театра драмы, а скоро планируем начать сотрудничество с Самарским художественным музеем. Это и есть настоящее локальное творчество!

Андрей: Локальный гастрономический фестиваль «Волжские сезоны» – это полностью наш креатив. В этом году во всех заведениях, которые принимали участие в фестивале, был представлен коктейль «Купеческий» – запатентованное самарское изобретение.

Какие гастрономические тренды можно отметить в этом году и чего можно ждать в ближайшем будущем? И можете ли вы поделиться планами «Перчини»: появятся ли в новом году какие-то новые блюда, направления или сочетания?

Алексей: Сейчас в тренде соединять несоединимое: можно, например, добавить к итальянской классике азиатские приправы или соусы. Появятся ли подобные эксперименты в нашем меню? Не буду раскрывать все карты и секреты.