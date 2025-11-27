Дарья Сапожникова: «Будет классно, если в будущем я стану той самой бабушкой для своих внуков, которая будет делать для них хлеб на закваске»

«Говорят, что шеф-повара – новые рок-звезды, так вот и шеф-пекари приближаются к этому званию»

Если мы говорим про ремесленный хлеб как про целое направление, можем ли мы говорить и про тенденции?

Ремесленный хлеб сам по себе большой тренд. Говорят, что шеф-повара – новые рок-звезды, так вот и шеф-пекари приближаются к этому званию. Во всех топовых ресторанах гостям предлагают ремесленный хлеб: кто-то заказывает его в пекарнях или на производствах, кто-то печет его самостоятельно. Замечаю, что многие люди начали отличать ремесленную выпечку в блюдах по вкусу. В тренде – еда на хлебе. Вопрос: «А на каком хлебе вы подаете завтрак?» все чаще слышится в кафе и ресторанах.

Но не могу сказать, что в выпечке сейчас тренды только на что-то сверхновое. Модно и многое из советского прошлого, например, трубочки с кремом или сочники. И это все – от хлеба и слоек до десертов – как правило, живет на одной витрине одного заведения.

Как мне кажется, пять-семь лет назад не было такого бума на хлеб. Все, наоборот, «следили за фигурой» и не употребляли мучное. Почему тенденция меняется?

До пандемии многие постоянно отказывались от чего-то: в один день, узнав о вреде кофеина, от кофе, во второй день – от выпечки. Но в начале двадцатых, кажется, все поменялось: люди стали меньше реагировать на категоричные маркетинговые слоганы и заголовки и начали более бережно относиться к своему здоровью. А еще, как мне кажется, во время пандемии понятная домашняя еда стала особенно популярной: люди начали печь! Например, в Америке сообщество домашних пекарей на Reddit стало просто огромным: люди массово выкладывали свою выпечку в интернет и делились рецептами.

Но и в последние несколько лет у нас, в Самаре, начали активно возрождать хлебную историю. Как тебе кажется, почему к этой теме сейчас такой повышенный интерес?

Этот тренд на возрождение касается не только ремесленного хлеба, но и всего того, что нас окружает: от песен до кинематографа. Если честно, еще пару лет назад я не знала, что Самара когда-то была хлебной столицей. И круто, что про эту часть истории помнят! Например, напротив нашей мастерской, в музее имени Алабина, есть небольшая экспозиция про хлебную столицу, огромный вклад в развитие хлебной истории делает и ресторатор Евгений Реймер, который, насколько я знаю, вскоре будет открывать Музей хлеба.

Кстати, как ты смотришь на эту идею? Насколько хлеб объединяет?

Он однозначно объединяет! Это подтверждено различными пословицами и поговорками: от «преломить хлеб» до «хлеб всему голова». А насчет музея, думаю, что эта локация точно станет местом притяжения. Если там еще будут и барная улица, и улица мастеров, и бутик-отель, то это будет супер! Надеемся и ждем.

Про тренды поговорили, а что сейчас в антитрендах? Что, можно сказать, стрем?

Стрем – обманывать потребителей: например, говорить, что «у нас весь хлеб на закваске», а на самом деле добавлять туда горошину дрожжей. При этом я против них – этих дрожжей – ничего не имею: я за то, чтобы быть честным с покупателем. Писать везде «бездрожжевой хлеб» тоже не стоит, потому что – сюрприз-сюрприз! – бездрожжевого хлеба, кроме лаваша, просто не бывает. А еще антитренд – называть тартином все, что им не является.

«Стараюсь относиться уважительно к людям, которые занимаются хлебом и любым другим ремесленным трудом»

Что бы ты выбрала: не есть хлеб вообще или есть хлеб из супермаркета?

Не есть хлеб вообще! Для меня это проще, но не потому что хлеб из супермаркета вредный, а потому что мне просто невкусно. И, кстати, необычный факт: до двадцати пяти лет я и не любила, и не ела хлеб…

А что произошло потом?

Потом я попробовала ремесленный хлеб в Москве. Тогда – в 2015 году – как раз только зарождался целый тренд. Помню, что примерно в это время открылась пекарня «Печорин» и первый ресторан Remy Kitchen Bakery. Я постоянно возила выпечку оттуда в Самару в ручной клади.

Вопрос, который, как мне кажется, тебе задают часто: как сохранять вау-фигуру, когда ты работаешь с хлебом?

Да, ты права, это спрашивают часто! Раньше этот вопрос ставил меня в ступор, я начинала анализировать, что же я делаю, чтобы оставаться в форме. А потом поняла, что я просто ем правильный хлеб. Каждый мой прием пищи может сопровождаться выпечкой. Кажется, что секрет – он в балансе и в качественной еде. К тому же у нас – пекарей – очень подвижная работа: я провожу по восемь-десять часов на ногах каждый день. И это меня действительно спасает.

Есть ли у пекарей профдеформация?

Да! Я часто анализирую рынок в целом, сферу ресторанов и пекарен. Знаю, какой хлеб подают на завтраке в том или ином месте. Изучаю, потому что мне это интересно. Но стараюсь относиться уважительно к людям, которые занимаются хлебом и любым другим ремесленным трудом. Это требует много физических сил, знаний и нервов.

В каких самарских ресторанах и кафе можно попробовать хлеб от Ma miche?

Самый первый ресторан, который начал с нами сотрудничать, это «Гастромания»: они и сейчас берут у нас бриошь и тостовый хлеб, делают с ними завтраки. Знаю, что у них есть очень вкусный тост с курицей и капустой коул-слоу. А с недавнего времени мы работаем и с рестораном «Дуся»: к блюдам они подают бородинский и бриошь, а еще у них можно заказать хлебную корзину от Ma miche.