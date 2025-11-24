Разумная экономия, эмоциональный эскапизм и честность: главные фуд-тренды ближайшего будущего от Олеси Давидюк

Что, по-вашему, станет главным фуд-трендом следующего года?

Я вижу две ключевых тенденции. Первая базируется на разумной экономии без потери качества. Гости стали более вдумчиво подходить к выбору, но все так же хотят получать удовольствие, поэтому мы делаем акцент на идеально приготовленной «классике»: наши «Карбонара» и «Маргарита» соответствуют строгому своду правил Ассоциации истинной неаполитанской пиццы – AVPN. Это не просто рецепты, а гастрономические законы.

Второй тренд – это «эмоциональный эскапизм». Люди приходят в Vivi не просто поесть – они хотят на час перенестись в солнечную Италию. И наша задача – усилить это ощущение через атмосферу, музыку и, конечно, через гостеприимство, которое в Италии называют ospitalitа. Если же говорить глобально, главным трендом ближайшего времени станет не какая-то конкретная экзотическая ягода или техника, а глобальное возвращение к сути: люди устали от сложности и пресыщения, поэтому нас ждет гиперлокальность и осознанное потребление. Наступает время глубокой, почти ностальгической, аутентичности, когда рестораторы представляют не просто фермерские продукты, а истории от конкретной сыроварни или фермы. Кроме того, на волне экономии и экологии окончательно утвердится философия зировейст, причем не как модное слово, а как бизнес-необходимость. В Италии, например, этому учит сама кухня бедняков (cucina povera), где в ход идет все.

И, конечно, есть вечные ценности: нужно быть честным перед клиентом. Не понимаю, как можно, условно, не доложить, не долить или заменить какой-то продукт в рецепте. Зачем это все? Я не могу позволить себе обманывать человека, который доверил мне накормить его. И это не только к бизнесу относится – я так отношения с людьми строю. И своей команде тоже стараюсь привить этот принцип.

Какие гастротрюки могут помочь ресторатору оставаться в лидерах?

Главный «трюк», который никогда еще не подводил нашу команду – это искренняя забота о госте. И я говорю не про сервис «по стандарту»: речь о настоящем человеческом внимании. Живое человеческое тепло становится главным конкурентным преимуществом в эпоху цифровизации. Поэтому мы учим официантов запоминать, что любят наши постоянные гости, как их зовут, и записываем, когда они отмечают дни рождения, чтобы преподнести «просто так» крошечный десерт от шефа. Это помогает создать атмосферу доверия, которую не купишь ни одной маркетинговой кампанией. Магия Vivi таится в открытой – в прямом и в переносном смысле – кухне: мы не скрываем ничего! Можем, например, принести гостям тесто для пасты или пиццы, чтобы дать попробовать его на ощупь. Наш шеф может выйти в зал, пообщаться с гостями и рассказать, почему для этого соуса мы используем только такие томаты, а не другие. Это такой театрально-образовательный элемент, который превращает обед или ужин в шоу.

А еще хочется отвлечься немного от гастрономической темы и напомнить о том, как важно понимать – и детально продумывать! – «сценарий гостя». Это очень важный момент, о котором интерьерные дизайнеры просто забывают.