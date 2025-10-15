Брускетты, стритфуд с «изюминкой» и десерты без сахара: выбираем доставку, которая поможет организовать ресторан у себя дома

Время суперактивностей – аут, время доставок – ин! Осенью поводов не готовить становится все больше – одобряем! И не просто одобряем, но еще и активно поддерживаем: собрали практичный гид по доставкам: остается только прислушаться к настроению и выбрать, чего сегодня хочется больше – шаурмы с крабом, брускет-сет или полезный десерт к латте на кокосовом молоке. Не благодарите!
«Поляна Delivery»
Местный сервис доставки объединил именитые рестораны города Самары и разнообразные кухни мира: можно заказать на дом Италию из «Перчини», Грузию из «Дома Нино» и «Патари», Азию и Паназию из «Хокку», Средиземноморье из Lunasole и русскую классику из «Русико». Круглосуточная доставка из «Где нас нет», завтраки и кофе из «Кэрри» и бизнес-ланчи от ресторанов-партнеров – «Поляна Delivery» выручает и тех, кому нужен обед «на каждый день», и тех, кто хочет устроить дома настоящий гастрономический праздник! И это не единственный плюс сервиса: кроме ресторанного сервиса, «Поляна Delivery» предлагает программу лояльности всем, кто делает заказ через мобильное приложение.
PROBRUNCH
Философия культового кейтеринга не меняется годами: «Закуски как произведение искусства!» Команда PROBRUNCH предлагает более семидесяти – 70! – гастробоксов на любой случай: от горячих и холодных закусок до изысканных деликатесов и десертов от шеф-повара. Сочетание ультимативного контроля качества, быстроты доставки и приготовления «из-под ножа» помогают организовать самому себе маленький праздник в любой день – доставка работает без выходных. Кстати, команда PROBRUNCH работает с праздниками любого масштаба и всегда готова помочь с организацией – под ключ! – индивидуального фуршета с полным обслуживанием.
«Гастромания»
Атмосфера, эстетика и безупречное сочетание европейских и азиатских вкусов, которыми славится «Гастромания», давно превратили это кафе в одно из любимых мест самарских фуди. Хорошие новости: теперь «обеды как в ресторане» есть у вас дома! В меню доставки – быстрой, как молния! – «Гастромании» есть блюда на любой вкус: свежие морепродукты – настоятельно рекомендуем попробовать импортные устрицы! – и роллы, авторские прочтения «классики» и стридфуд «с изюминкой»: шаурма с крабом, ротти с угрем и гастрокулек с соусом терияки. Гастрозавтраки по утрам, морепродукты на гриле и «мясо» с идеально подобранной бутылкой на вечер и особая гордость шефа — домашние полуфабрикаты собственного производства. Остается только выбрать, а это, признаемся честно, самое сложное!
«ЕА КЕЙТЕРИНГ»
Нужен сет на кофе-брейк, «стол» для дружеской компании или организация банкета или корпоративного фуршета? Любую из этих задач готова решить команда «EA КЕЙТЕРИНГ», которая умеет создавать атмосферу праздника в каждом сете! Свежие продукты, внимание к деталям и оперативная доставка – вот главные козыри «EA КЕЙТЕРИНГ». Но выбирают их не только за это: постоянные заказчики ценят сочетание ярких вкусов и стильной подачи!
FIT MEN CHEF
Идеолог и шеф-повар проекта Fit Men Chef Данил Рубан собственным примером доказал, что здоровое питание работает: он похудел на сорок семь килограммов и теперь делится своим опытом с другими. Для всех, кто стремится к гармонии с собой и своим телом, Fit Men Chef предлагает — на выбор! – сбалансированные и продуманные до мелочей – от калорийности до сочетания продуктов! – рационы на день с пятиразовым питанием. Кроме десертов без сахара, приготовленных на натуральных сахарозаменителях, чтобы полезное оставалось вкусным, в меню проекта более трехсот шестидесяти пяти блюд, которые Данил разработал, опираясь на личный опыт и собственные эксперименты. Поэтому, если кому-то нужна не просто еда, а поддержка на пути к цели, будь то спорт, похудение или просто желание питаться правильно, он знает, куда звонить!
BRUSKETTA PRO
Команда федеральной сети интернет-ресторанов bruSketta может собрать – и доставить! – брускет-сет за два часа и организовать полновесный масштабный фуршет за сутки! Больше не нужно тратить время на бесконечные поиски закусок для бизнес-ланча или пятничных посиделок в большой компании, потому что BRUSKETTA PRO предлагает варианты для любого повода: «Легкий фуршет» с мини-закусками, которые удобно брать руками, «Сытный сет» для тех, кто любит плотно перекусить, и неформальные вкусные сочетания «Вечеринка с друзьями». А еще можно собрать свой собственный сет – такое обязательно нужно попробовать.
Текст: Денис Либстер
Фото: архивы пресс-служб
