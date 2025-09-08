Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Тенденции
Тенденции

Поделиться:

Тейсти-амбассадор сезона – тыква: где есть по-настоящему осенние блюда в Самаре (и не только!)

Осень вовсю меняет планы волжан, а вместе с ними меняется и их сезонные вкусы: прямо сейчас наступает время тыквы! Где есть (и пить!) тыкву уже сейчас? Кто зовет на пиццу и ризотто, а кто – на крем-суп и латте? Собака.ru не смогла обойти стороной эти изменения: первые из них – в нашей подборке!

«Маяк»

По волнам гастрономического разнообразия плывем к ресторану экоотеля «Маяк» – на свет нового осеннего меню. Главный ингредиент – без сомнений – тыква. Паста канестрини с говяжьей вырезкой, салат с запеченой тыквой и прошутто, тыквенный крем-суп со страчателлой и семечками и даже десерт с творожным кремом и тимьяном – все это пробуем этой осенью!

Skuratov Coffee

Осеннее настроение и  чашка согревающего напитка – буквально синонимы. Для любителей – и мы не исключение! – кофе с пряными нотами Skuratov Coffee представил новинки сезонного меню. Главный гастрогость – латте с тыквой. С кофейными зернами и приправами тыква приобретает новую вкусовую нон-фикшн-грань.

Lunasole

Солнце осенью светит тускло и невзрачно, и в Lunasole с этим не согласны. Возвращаем яркие лучи прямиком со Средиземноморья: жаркий мотив сицилийских берегов соединяется в нежном сочетании мякоти сочной тыквы и сладкой чарующей комбинации кокосового молока и лангустина – в легком тыквенном крем-супе.

«Супра»

Как объединить домашний уют, яркие лучи солнца и насыщенный вкус в одной тарелке? Ответ знает «Супра»! Ощущаем все спектры настоящего грузинского гостеприимства, пробуя тыквенный крем-суп хапи с домашними сливками и терпко-мягким послевкусием копченого сыра.

Nonna di Bruni

Вид на Волгу, итальянское радушие, пицца и ризотто (с тыквой, конечно же!) – идеальное комбо для делового обеда или неспешного ужина. Бабушка Нонна из Nonna di Bruni знает рецепты блюд, который растопят сердце каждого и наполнят осень палитрой вкусового разнообразия. 

«Дом Нино»

В ресторане «Дом Нино» пхали обыграно в новом амплуа – как раз под наступающий сезонный вайб! Измельченная тыква перемешана с луком, кинзой и перцами – жарким чили и маринованным болгарским. Завершает вкусовое новаторство посыпанные сверху грецкие орехи. Необычное и по-настоящему осеннее блюдо, которое точно добавит разнообразие меланхоличной повседневности. 

«Перчини»

Добавляем перчинку в подборку мест – за этим как раз идем в «Перчини» и пробуем нежный тыквенный суп-пюре. Подходящий вариант как для теплой осени, так и для первых холодов (которые ближе, чем кажутся!) 

Текст: Елизавета Гончарова

Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: