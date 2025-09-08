Тейсти-амбассадор сезона – тыква: где есть по-настоящему осенние блюда в Самаре (и не только!)

Осень вовсю меняет планы волжан, а вместе с ними меняется и их сезонные вкусы: прямо сейчас наступает время тыквы! Где есть (и пить!) тыкву уже сейчас? Кто зовет на пиццу и ризотто, а кто – на крем-суп и латте? Собака.ru не смогла обойти стороной эти изменения: первые из них – в нашей подборке!