Тейсти-амбассадор сезона – тыква: где есть по-настоящему осенние блюда в Самаре (и не только!)

Осень вовсю меняет планы волжан, а вместе с ними меняется и их сезонные вкусы: прямо сейчас наступает время тыквы! Где есть (и пить!) тыкву уже сейчас? Кто зовет на пиццу и ризотто, а кто – на крем-суп и латте? Собака.ru не смогла обойти стороной эти изменения: первые из них – в нашей подборке!
«Маяк»
По волнам гастрономического разнообразия плывем к ресторану экоотеля «Маяк» – на свет нового осеннего меню. Главный ингредиент – без сомнений – тыква. Паста канестрини с говяжьей вырезкой, салат с запеченой тыквой и прошутто, тыквенный крем-суп со страчателлой и семечками и даже десерт с творожным кремом и тимьяном – все это пробуем этой осенью!
Skuratov Coffee
Осеннее настроение и чашка согревающего напитка – буквально синонимы. Для любителей – и мы не исключение! – кофе с пряными нотами Skuratov Coffee представил новинки сезонного меню. Главный гастрогость – латте с тыквой. С кофейными зернами и приправами тыква приобретает новую вкусовую нон-фикшн-грань.
Lunasole
Солнце осенью светит тускло и невзрачно, и в Lunasole с этим не согласны. Возвращаем яркие лучи прямиком со Средиземноморья: жаркий мотив сицилийских берегов соединяется в нежном сочетании мякоти сочной тыквы и сладкой чарующей комбинации кокосового молока и лангустина – в легком тыквенном крем-супе.
«Супра»
Как объединить домашний уют, яркие лучи солнца и насыщенный вкус в одной тарелке? Ответ знает «Супра»! Ощущаем все спектры настоящего грузинского гостеприимства, пробуя тыквенный крем-суп хапи с домашними сливками и терпко-мягким послевкусием копченого сыра.
Nonna di Bruni
Вид на Волгу, итальянское радушие, пицца и ризотто (с тыквой, конечно же!) – идеальное комбо для делового обеда или неспешного ужина. Бабушка Нонна из Nonna di Bruni знает рецепты блюд, который растопят сердце каждого и наполнят осень палитрой вкусового разнообразия.
«Дом Нино»
В ресторане «Дом Нино» пхали обыграно в новом амплуа – как раз под наступающий сезонный вайб! Измельченная тыква перемешана с луком, кинзой и перцами – жарким чили и маринованным болгарским. Завершает вкусовое новаторство посыпанные сверху грецкие орехи. Необычное и по-настоящему осеннее блюдо, которое точно добавит разнообразие меланхоличной повседневности.
«Перчини»
Добавляем перчинку в подборку мест – за этим как раз идем в «Перчини» и пробуем нежный тыквенный суп-пюре. Подходящий вариант как для теплой осени, так и для первых холодов (которые ближе, чем кажутся!)
Текст: Елизавета Гончарова
Фото: Архивы пресс-служб
