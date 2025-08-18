Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Арбуз, который смог: Алина Бобер и ее бест-рецепты для летнего стола

Сезон полосатых зелено-красных в самом разгаре! Алина Бобер – она же кулинарная дива Алина и повелительница волжских лещей (и не только!) – по просьбе Собака.ru собрала четыре рецепта, в которых главным ингредиентом выступает он – арбуз: салат с рукколой и моцареллой, канапе с брынзой и мятой, гаспачо с тартаром из клубники и моктейль с безалкогольным ромом и соком лайма. Готовим все!

Арбузный моктейль на аперитив 

Арбузную мякоть – около тридцати граммов – взбиваем со льдом в блендере. Полученную массу смешиваем с сорока пятью миллилитрами безалкогольного рома и соком лайма. Украшаем долькой лайма и скорее подаем – обязательно в красивом фужере!

Канапе с арбузом  

Мякоть арбуза нарезаем на квадратики, сверху кладем кусочки брынзы и листики мяты. Закрепляем все шпажками и украшаем стол легкими закусками.

Арбузный гаспачо

Двести пятьдесят граммов арбуза (без корок!) пробиваем блендером, процеживаем через мелкое сито и сразу убираем в холодильник. Пока арбуз охлаждается, делаем тар-тар из клубники: нарезаем тридцать граммов ягод мелкими кубиками. Измельчаем несколько веточек мяты и смешиваем их с парой ложек сахара. В центр глубокой тарелки выкладываем арбуз, тартар из клубники и дополняем все шариком мороженого.

Салат с арбузом, моцареллой и рукколой 

Горсть рукколы выкладываем на блюдо, добавляем шарики мини-моцареллы, порезанный кубиками арбуз и – неожиданно! – зеленые оливки без косточек! Заправляем все соком лимона, дижонской горчицей, оливковым маслом и наслаждаемся!

Фото: Максим Монахов

