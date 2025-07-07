Вкусно и не грустно: в каких заведениях Самары можно найти специальное велнес-меню

Ударникам ЗОЖа и адептам пэпэ приготовиться – город продолжает накрывать хэлси-волна. Да, пока не каждый второй ресторан готов предложить киноа с авокадо и чиа на завтрак, но тенденция – она налицо. Нужны идеальные детокс-салат после бурной вечеринки, протеиновые перекусы перед тренировкой или просто немного разнообразия в ежедневный рацион? Собака.ru собрала самые фрэш-локации, которые помогут наладить здоровые отношения с едой.
«Коза Паста»
Это не просто ресторан, это портал в дольче вита посреди родных пейзажей. Здесь не нужно ломать голову над выбором: итальянская классика, переосмысленная на современный лад, это беспроигрышный вариант. В июне ресторан запустил меню здоровых завтраков вместе с нутрициологом Дарьей Юткиной. Эти полезные завтраки не только вкусные, но и полезные – помогут избавиться от отеков и поддержать оптимальный вес. Бьюти-боул, безглютеновые сырники и зеленая гречка с утиным паштетом – все эти блюда можно попробовать с 9:00 до 12:00 в заведении на Максима Горького.
«Кэрри»
«Кэрри» – это место встречи с друзьями, коллегами или – что важно! – с самим собой. Детокс-фреши и смузи, в составе которых только фрукты, ягоды и овощи, без сахара и добавок точно помогут встать на пэпэ-рельсы. Также эти витаминные коктейли поместятся в бутылочку объемом триста миллилитров – все для удобства! А совсем скоро в меню появится новый раздел со сбалансированными по БЖУ блюдами. Наблюдаем и ждем!
«Корж»
Не забываем и про восстанавливающие напитки. После активных пробежек или силовых тренировок отлично подойдет летняя велнес-линейка от «Коржа». Какао с протеином, арбузный лимонад с коллагеном, релакс-чай, матча энерджи и лимонад с эспрессо и грейпфрутом подаются в кофейнях в стеклянных бокалах, а с собой их можно забрать в модных фиолетовых стаканах, которые уже, кажется, стали главными аксессуарами этого лета.
Fitmenchef
«Нет времени на готовку» – вообще не оправдание, потому что о полезном, сбалансированном и грамотно составленном меню каждый день – и уже не первый год! – заботятся ребята из Fitmenchef, которые есть не только в центре города, но и на проспекте Металлургов. На выбор здесь предлагают супы, салаты, основные блюда и, конечно, десерты. Жирно точно не будет!
Текст: Юлия Баранова
Фото: Архивы пресс-служб
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