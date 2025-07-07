Вкусно и не грустно: в каких заведениях Самары можно найти специальное велнес-меню

«Коза Паста»

Это не просто ресторан, это портал в дольче вита посреди родных пейзажей. Здесь не нужно ломать голову над выбором: итальянская классика, переосмысленная на современный лад, это беспроигрышный вариант. В июне ресторан запустил меню здоровых завтраков вместе с нутрициологом Дарьей Юткиной. Эти полезные завтраки не только вкусные, но и полезные – помогут избавиться от отеков и поддержать оптимальный вес. Бьюти-боул, безглютеновые сырники и зеленая гречка с утиным паштетом – все эти блюда можно попробовать с 9:00 до 12:00 в заведении на Максима Горького.