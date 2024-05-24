Тыква, фенхель и баклажаны: самарские шефы рассказали, что можно готовить на гриле, кроме шашлыка

Шеф-повар «Кухмистерской» Анатолий Заботкин рекомендует попробовать неожиданные сочетания и напоминает о простом – но вкусном! – фруктовом десерте из детства.

«Лето – а оно уже почти наступило! – всегда было сезоном сладкого перца рамиро, фенхеля, цукини, баклажана и тыквы! Значит, самое время попробовать приготовить что-то из этих овощей! Нарежьте тыкву и фенхель на плоские сегменты, а баклажан и цукини в форме палочек. Перец рамиро можно просто разрубить пополам, оставив веточку. После этого кладите нарезанные овощи на решетку и готовьте до мягкости. Поверьте: жареная тыква и фенхель – это очень вкусно! К готовому овощному миксу отлично подойдут вяленые томаты и базилик. Если есть время, можно сделать еще и песто, смешав 200 граммов базилика, 400 граммов масла из виноградной косточки, немного кедровых орехов и чуть-чуть морской соли. А на десерт можно вспомнить детство и запечь в остывающих углях яблоки в фольге – они идеально подойдут к кофе с видом на закат!»