Тыква, фенхель и баклажаны: самарские шефы рассказали, что можно готовить на гриле, кроме шашлыка

«Собака.ru» нашла, как устроить пикник без мяса и чем можно заменить привычные шашлыки, кебабы и купаты. Самарские шефы рассказали, чем можно заменить традиционный шашлык и удивить себя, гостей и их вкусовые рецепторы.
Шеф-повар «Перчини» Алексей Цилимбаев советует попробовать приготовить на углях овощное рагу.
«Выложите на решетку баклажан, болгарский перец, помидор. баклажан и перец, проткните все овощи в нескольких местах шпажкой или зубочисткой и ставьте «на угли». Готовить нужно до тех пор, пока овощи не станут мягкими и не забывайте периодически переворачивать решетку. После того, как снимете готовые овощи с углей, нужно будет очистить их от кожицы, порубить небольшим кубиком, перемешать и довести до нужного вкуса солью, черным перцем и щепотью прованских трав. Все! Рагу готово! Оно, кстати идеально сочетается с бифштексом из мраморной говяжьей лопатки. Только, пожалуйста, не используйте мясорубку, если решите его приготовить – рубить мясо нужно ножом!»
Шеф-повар «Кухмистерской» Анатолий Заботкин рекомендует попробовать неожиданные сочетания и напоминает о простом – но вкусном! – фруктовом десерте из детства.
«Лето – а оно уже почти наступило! – всегда было сезоном сладкого перца рамиро, фенхеля, цукини, баклажана и тыквы! Значит, самое время попробовать приготовить что-то из этих овощей! Нарежьте тыкву и фенхель на плоские сегменты, а баклажан и цукини в форме палочек. Перец рамиро можно просто разрубить пополам, оставив веточку. После этого кладите нарезанные овощи на решетку и готовьте до мягкости. Поверьте: жареная тыква и фенхель – это очень вкусно! К готовому овощному миксу отлично подойдут вяленые томаты и базилик. Если есть время, можно сделать еще и песто, смешав 200 граммов базилика, 400 граммов масла из виноградной косточки, немного кедровых орехов и чуть-чуть морской соли. А на десерт можно вспомнить детство и запечь в остывающих углях яблоки в фольге – они идеально подойдут к кофе с видом на закат!»
Информационный обзор редакции. 16+
Фото: Архивы пресс-служб
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