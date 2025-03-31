Завтрак с героем: с чего начинается утро Андрея Воробьева

«У меня есть три варианта завтрака. Первый – это сырники, которые готовит моя супруга, потому что у нее они получаются вкуснее. Второй – это каша. Классическая манка или «Геркулес», который готовлю с сыром бри и горганзоллой, а иногда добавляю варенье или свежие фрукты: киви, банан или манго. А третий вариант – это скрэмбл. Мне нравится готовить его с большим количеством мягкого сыра: я добавляю его в яйца, готовлю скрэмбл на сливочном масле, а сверху идет все, что есть в холодильнике! Или обильно натираю на терке твердый сыр, или добавляю сливочный, например, страчателлу. На гарнир к скрэмблу выбираю томаты и заправляю их оливковым маслом, солью и перцем!»