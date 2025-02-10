Как чистить устриц дома? Инструкция по применению от Ивана Оленина

Устрицы дома: инструкция по применению

Первый шаг – устриц необходимо промыть холодной проточной водой. Следом – потереть каждую раковину щеткой, чтобы удалить грязь и мусор. Важно обратить особое внимание на любые складки, где этот самый мусор может скапливаться.

На следующем этапе работы с устрицами понадобится хороший специальный нож: в любом случае его придется купить – он продается в том числе и на маркетплейсах. Берем чистое хлопковое полотенце, предварительно свернутое в несколько раз, а на него кладем устрицу и визуально делим ее на четыре части. Сбоку устриц есть прослойка: аккуратно протыкаем панцирь ножом и раскачиваем его так, чтобы кончик ножа попал в центр устрицы, поддеваем ножку и аккуратно раскрываем створки.

В идеале должно получиться без осколков! Тем, кто сразу мастерски освоит технику, промывать устрицу не нужно: в соке и есть тот самый умами – вкус, характерный для высокобелковых продуктов и блюд. Но если вскрыть устрицу получилось не по-ювелирному, то ни в коем случае нельзя промывать деликатес под струей проточной воды: необходимо набрать холодную воду в отдельную миску и положить туда устрицу.

Подавать устриц рекомендую с соком лимона – это будет самый классический вариант. Тем, кто любит более яркий вкус, советую сделать соус из красного винного уксуса и добавить к нему мелко нарезанный красный лук.

Доверять или нет устрицам из супермаркета?

Я бы в любом случае не доверял устрицам из супермаркетов. Часто вижу картину, когда морские деликатесы лежат в мутных аквариумах горой – половина из них и вовсе вскрыта. Съев такую устрицу есть риск получить белковое отравление. Но если все-таки пришлось купить устрицы в магазине, в первую очередь, необходимо обратить внимание на их внешний вид: раковины должны быть чистыми и обязательно закрытыми!

После вскрытия по краю мяса можно аккуратно провести устричным ножом – устрица должна немного сократиться. Запах должен быть свежим, а сок внутри – прозрачным. Советую при выборе обращать внимание на производителя: например, дикие устрицы, могут быть с неприятными — вплоть до отравления — «сюрпризами».