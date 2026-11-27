Знакомьтесь: лучшие новые кофейни двух (лучших, на наши взгляд!) волжских городов.
«Корж» у Автовокзала и в «Парк Хаусе»
Вот оно, родное! Держим в курсе: летом открылись два новых «Коржа» — у Автовокзала и в «Парк Хаусе». Фиксируем этот факт и заглядываем за кофе, матчей, фирменным чаем, какао или лимонадом, а к напитку обязательно берем десерт. Не обходим стороной ту самую детскую зону, которая появилась в десятом «Корже» (эх, жаль, конечно, что нам уже не пять лет!).
Московское ш., 25Е и ТЦ «Парк-Хаус»
В «Бейте» встречают как дома: две зоны отдыха — восточная и европейская, кофе в турке на песке, авторские напитки с названиями из сказок, вкуснейшие финики в шоколаде и секретная веранда за аркой. А зона с розетками сделает паузу удобной даже для тех, кто не готов отключаться от работы!
ул. Галактионовская, 167
Cinnabon в «Космопорте» и «Эль Рио»
Искренне и горячо признаемся в любви к сладкому в Cinnabon (две локации — в «Космопорте» и «Эль Рио» — появились в Самаре!). Осенняя хандра? Достаточно сделать пару глотков напитка чиллатта или аффогато и взглянуть на витрину с культовыми булочками. Вот такой он, рецепт идеального утра с запахом корицы!
ТРК «Космопорт» и ТЦ El Rio
Muwa в Галерее «Виктория»
В Muwa кофе — это не просто напиток, а часть культурного маршрута! В пространстве Галереи «Виктория» подают тот самый ягодный фильтр, щедрые сэндвичи и чистейшие по составу десерты. Эстетично, необычно и на языке искусства, которое продолжается в чашке и на тарелке до или после выставки.
ул. Некрасовская, 2
«Белотурка» Ерошевского и Мичурина
Самарская душа в каждом глотке и кусочке: новые точки «Белотурки» на Ерошевского и Мичурина продолжают историю пекарни, где старинные рецепты получают современное прочтение и эффектную подачу. В меню — хлеб на закваске, воздушные булочки, заварные трубочки с кремом, вау-десерты, кофе и чай.
ул. Ерошевского, 18 и ул. Мичурина, 17А
«Арт-кофе» на набережной
В новой кофейне «Арт-кофе», которая открылась там, где собирается вся Самара — на набережной, вблизи Струковского сада, никто никуда не спешит! Здесь знают все про настоящий волжский гедонизм: в любую погоду за окном тут готовят кофейную классику и авторские позиции (с потрясающим видом на Волгу!).
Максима Горького (под Струковским садом)
«Дринкит» на Галактионовской
Тем, кто ценит скорость, но не готов жертвовать вкусом, крайне повезло: в Самаре открылся флагманский «Дринкит» на Галактионовской. Здесь кофе подстраивается под гостя, а не наоборот: регулируем крепость и температуру подачи, пробуем альтернативное молоко и добавки. Быстро оформляем заказ в приложении или в киоске, забираем напитки без очереди — и успеваем везде!
ул. Галактионовская, 130
Любопытным и самостоятельным — сюда: ресторан-пекарня-кондитерская-кофейня «Турканутые» в Тольятти — место с дерзким настроением и восточным темпераментом. Здесь кофе не просто бодрит, а вовлекает: под руководством опытного бариста самостоятельно варим напиток на песке и получаем удовольствие не только от вкуса, но и от процесса!
ул. Ворошилова, 27 (Тольятти)
Surf Coffee в «Ладье»
Ловим волну вкуса (и заряд энергии!) в «Ладье»: четвертый Surf Coffee в городе открыл новый спот для тех, кто привык не просто пить кофе, а серфить по собственному дню. Фирменные напитки, выпечка, десерты и вайб калифорнийского побережья в одном месте — там, где даже обычный перерыв превращается в мини-путешествие.
ул. Лесная, 33 (ТЦ «Ладья»)
Фото: Архивы пресс-служб
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