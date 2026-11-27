Вот оно, родное! Держим в курсе: летом открылись два новых «Коржа» — у Автовокзала и в «Парк Хаусе». Фиксируем этот факт и заглядываем за кофе, матчей, фирменным чаем, какао или лимонадом, а к напитку обязательно берем десерт. Не обходим стороной ту самую детскую зону, которая появилась в десятом «Корже» (эх, жаль, конечно, что нам уже не пять лет!).



Московское ш., 25Е и ТЦ «Парк-Хаус»