Любовь волжан к классической японской закуске из риса и нори с каждым годом становится все сильнее. «Китчин» расширяет границы азиатского стритфуда и презентует настоящий альманах онигири — от базы с креветкой до вариаций с крабом и угрем. Огромные порции, множество начинок и возможность собрать свои онигири — все это однозначно.

ул. Ярмарочная, 27



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