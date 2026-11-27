Самарский и тольяттинский стритфуд в прайме. От ретро-бистро с сериальным твистом и дровяных пиццерий до азиатских корнеров и крафтовых бургеров — мы собрали проекты, которые превратили быстрые перекусы в настоящий гастроаттракцион.
«Культ Карго» — место с максимальной концентрацией отпускного вайба и волжского гедонизма. В новом камерном пространстве на Арцыбушевской по-прежнему (как и на Ново-Садовой!) готовят мясо собственного копчения, пиццу из дровяной печи, а недавно тут появились и завтраки! Обещаем: обширное меню континентальной кухни порадует даже самого привередливого фуди.
ул. Арцыбушевская, 32Б
Признаваться в любви китайской кухне идем в корнер «Имбирная креветка». Меню наполнено азиатскими салатами, горячими закусками, удонами, супами, воками, пельменями и десертами. Среди фирменных хитов — хрустящая имбирная креветка и попкорн из мидий с имбирным соусом. Настоящая обитель экзотических вкусов современной Азии с нами!
Московское ш., 41
В тольяттинском Eat Lab бургерную классику готовят с характером. Основа их меню — отказ от фастфудного мейнстрима: бургеры подают с креветочной котлетой, свиными ребрышками и даже с луковым мармеладом. Идеально к основному блюду — картофель фри в соусе чили кон карне или тигровые креветки в панировке. Сочно, смело и главное безумно вкусно!
ул. 40 лет Победы, 25А (Тольятти)
«Твинго»
Ретро-фьюжен на гастрономической карте Самары! «Твинго» — компактное бистро, названное в честь маневренного авто Renault Twingo. В концепции заведения — тот же принцип: маленькое пространство, скорость и максимум вкуса. В меню — изобилие вкуснейших сэндвичей с поп-культурным твистом (от позиций по мотивам «Клана Сопрано» до «Медведя»!).
ул. Молодогвардейская, 92
«Китчин»
Любовь волжан к классической японской закуске из риса и нори с каждым годом становится все сильнее. «Китчин» расширяет границы азиатского стритфуда и презентует настоящий альманах онигири — от базы с креветкой до вариаций с крабом и угрем. Огромные порции, множество начинок и возможность собрать свои онигири — все это однозначно.
ул. Ярмарочная, 27
Фото: Архивы пресс-служб
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