Новая фаза «Луны»: лобби-бар в отеле «Реальянс» пережил ребрендинг

Дождались: место для встреч на первом этаже отеля «Реальянс» апгрейднули! Лобби-бар «Луна» официально открывает новую главу: здесь обновили концепцию, визуальный стиль и философию.

Главной гордостью перезапуска стало авторское меню от шеф-повара («да!» классике и актуальным гастронотрендам). Особое внимание уделили десертам, а именно сладостям ручной работы, которые удачно рифмуются со свежесваренным кофе. Для тех, кто планирует провести в «Луне» вечер пятницы, обновили и барную линейку: есть как и бессмертная база, так и яркие миксы. А главным антидепрессантом в холодное время года обещает стать действующий камин, добавляющий пространству уюта (и тепла!).

Новая «Луна» мастерски подстраивается под ритм города: для деловых встреч и фриланса здесь предусмотрены комфортные зоны, ланчи и бесплатный Wi-Fi, для приватных событий — отдельная банкетная комната, а для долгожданного отдыха после работы — ненавязчивый интерьер и широкая коктейльная карта.

Фото: Архивы пресс-служб