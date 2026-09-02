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По прогнозу — жарок! Команда Kondratovich Group запустила ресторан «Жарок» в тестовом режиме

Лето без конца и края — нам такое нравится! Команда Kondratovich Group (Osteria Lora, «Эклерная», «Ферма», Sky Bar — и не только!) запустила в торговом центре «ГудОК» проект «Жарок» — ресторан комфортной еды, придуманный для того, чтобы ловить загородные вайбы, не выезжая за пределы Самары. Внутри собрали все самое лучшее: запах дыма, треск углей и романтику живого огня.

В меню — бескомпромиссная ставка на мясо во всех его проявлениях: его запекают, коптят, тушат и жарят на огне, дополняя свежим ремесленным хлебом.

Приятный бонус: унести частичку полного релакса с собой можно из лавки радушия, где собрали керамику, дизайнерский декор и авторские ароматы для дома от локальных брендов.

Фото: Архивы пресс-служб

Фото:
«Жарок»

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