С видом на колесо! 15 августа в Самаре откроется десятая кофейня «Корж»

Мы еще не успели отойти от открытия девятого «Коржа», а самарская сеть кофеен открывает десятую локацию (уже завтра, 15 августа!). Новая точка в торговом центре «Парк-Хаус» обещает стать тем самым местом для семейных посиделок — наконец-то у «Коржа» появится большая детская зона! Главное в интерьере — огромные панорамные окна с видом на парк Гагарина и колесо обозрения.

Не забыли и про тех, кто привык брать круассаны и латте с собой: в новой кофейне установили удобные киоски самообслуживания, позволяющие оформить заказ без касс и очередей.