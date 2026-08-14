Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Что где есть
  • Открытия
Открытия

Поделиться:

С видом на колесо! 15 августа в Самаре откроется десятая кофейня «Корж»

Мы еще не успели отойти от открытия девятого «Коржа», а самарская сеть кофеен открывает десятую локацию (уже завтра, 15 августа!). Новая точка в торговом центре «Парк-Хаус» обещает стать тем самым местом для семейных посиделок — наконец-то у «Коржа» появится большая детская зона! Главное в интерьере — огромные панорамные окна с видом на парк Гагарина и колесо обозрения.

Не забыли и про тех, кто привык брать круассаны и латте с собой: в новой кофейне установили удобные киоски самообслуживания, позволяющие оформить заказ без касс и очередей.

Фото: Архивы пресс-служб

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: