Олег Перес-Бельидо Берто Марьяно: «Я и сам не верю в заученные скрипты и дежурные фразы: делаю так, как чувствую, и общаюсь с гостями как с близкими друзьями»

Набережная Самары — это наше все! Когда и как вы решили открыть кофейню на берегу Волги? Был ли это продуманный план или локация сама «подала идею»?

Когда я открыл кофейню на пересечении улиц Куйбышева и Льва Толстого, сразу понял: нужно двигаться дальше. Стал присматриваться к отдельно стоящим зданиям на старой набережной, и локация в районе Струковского сада буквально влюбила в себя. Полтора месяца бессонных ночей — и у нас получилось красивое, эстетичное пространство с потрясающим видом на Волгу. По секрету: уже слышал отзывы, что нас называют самой красивой кофейней на набережной. Время покажет, насколько наш баланс красоты, вкуса и качества откликается в сердцах жителей и гостей Самары.

Что будет отличать ваши локации? Будет ли разным меню напитков и еды?

Меню и ценовая политика во всех наших кофейнях останутся абсолютно одинаковыми. Мы принципиально не завышаем цены и никогда не экономим на качестве продукта. Конечно, любой бизнес должен приносить доход, но для нас важнее оставаться верными своим принципам: безупречный вкус, качество и адекватная, честная стоимость.