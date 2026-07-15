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Олег Перес-Бельидо Берто Марьяно: «Я и сам не верю в заученные скрипты и дежурные фразы: делаю так, как чувствую, и общаюсь с гостями как с близкими друзьями»

Как же ему повезло! Олег Перес-Бельидо Берто Марьяно — создатель сети «Арт-кофе» — открыл третью кофейню там, где теплыми летними вечерами собирается (без преувеличения!) вся Самара — на набережной, вблизи Струковского сада. Айс-латте, вид на Волгу и любимое кино про проплывающие мимо катера и теплоходы — идеальное существует.

Набережная Самары — это наше все! Когда и как вы решили открыть кофейню на берегу Волги? Был ли это продуманный план или локация сама «подала идею»?

Когда я открыл кофейню на пересечении улиц Куйбышева и Льва Толстого, сразу понял: нужно двигаться дальше. Стал присматриваться к отдельно стоящим зданиям на старой набережной, и локация в районе Струковского сада буквально влюбила в себя. Полтора месяца бессонных ночей — и у нас получилось красивое, эстетичное пространство с потрясающим видом на Волгу. По секрету: уже слышал отзывы, что нас называют самой красивой кофейней на набережной. Время покажет, насколько наш баланс красоты, вкуса и качества откликается в сердцах жителей и гостей Самары.

Что будет отличать ваши локации? Будет ли разным меню напитков и еды?

Меню и ценовая политика во всех наших кофейнях останутся абсолютно одинаковыми. Мы принципиально не завышаем цены и никогда не экономим на качестве продукта. Конечно, любой бизнес должен приносить доход, но для нас важнее оставаться верными своим принципам: безупречный вкус, качество и адекватная, честная стоимость.

Набережная буквально усыпана точками формата «кофе с собой». В чем ваша суперсила?

В визуальном ощущении теплоты, уюта и гармонии. Мы постарались уйти от шаблонных интерьерных решений, сделав ставку на фактурное сочетание красного кирпича и антрацита, обилие живой зелени, дерево и мягкий свет. И, конечно, огромную роль играет профессионализм команды: наши ребята относятся к кофейне как к собственному делу, а не как к чужому бизнесу. Я и сам не верю в заученные скрипты и дежурные фразы: делаю так, как чувствую, и общаюсь с гостями как с близкими друзьями. Наше преимущество еще и в том, что мы не гонимся за бездумным масштабированием, а остаемся небольшой локальной сетью и имеем возможность лично контролировать качество каждой чашки.

Текст: Ксения Возгорькова 
Фото: Михаил Денисов

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