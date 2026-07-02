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В городе новый бутик: в Самаре открылось Ателье «Абрау-Дюрсо»

Культовый бренд со 155-летней историей «Абрау-Дюрсо» разместил новое пространство в историческом центре города — на Самарской. Новый объект продолжает идею «посольства бренда» и становится той самой точкой, где формируется культура осознанного отношения к напиткам и гастрономии.

В бутике гости могут не только познакомиться с линейками тихих и игристых позиций, но и получить профессиональные рекомендации по гастросочетаниям. Ключевая ценность формата — команда кавистов, взаимодействие с которыми выстраивается как спокойный и вдумчивый диалог — о культуре напитков, их происхождении и особенностях производства. 

Фото: Архивы пресс-служб

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