Роман Егоров: «В России лаунжи трансформировались стремительно, а Самара в какой-то момент просто замерла. Открытием Tribe мы захотели это изменить»

Внимание: лаунжи в прайме! И теперь Самара не спит (все благодаря открытию круглосуточного Tribe!): его основатель Роман Егоров продолжил развивать рынок лаунж-заведений и запустил в городе круглосуточный проект сразу с двумя летними террасами и отдельным залом с караоке. А уже в ближайшее время команда планирует открыть еще одно место на крыше — в неожиданной и крайне интересной локации!
Индустрия лаунж-баров с 2018 года, когда открылся ваш первый проект, сильно трансформировалась. Чувствуете ли вы, что задали этот вектор?
В России лаунжи трансформировались стремительно, а Самара в какой-то момент просто замерла. Открытием Tribe мы захотели это изменить. Сейчас мы задаем планку, с которой интересно конкурировать заведениям из самых развитых городов страны, и останавливаться на этом не планируем.
Самара и Казань: в чем гастрономическая разница?
Это два разных мира. В Казани больше денег, но и конкуренция там значительно выше. Самара же для меня — это личная история. Здесь я родился, здесь мой дом, и мне искренне хочется делать этот город лучше. Самарский вайб невозможно скопировать: у нас потрясающие люди, ради которых хочется создавать проекты высокого уровня.
Вы сразу увидели в пространстве Tribe караоке и две веранды или пазл сложился в процессе?
Когда мы только зашли в помещение, в голове мгновенно сложился архитектурный план: здесь мы можем развернуться на максимум.
От договора до открытия прошло два месяца. И это супербыстрый темп…
Да, это был мой личный рекорд. Секрет прост: скорость принятия решений, стопроцентная вовлеченность всей команды и, конечно, спортивный азарт. Команде было что доказать — и себе, и городу.
Tribe — первый круглосуточный лаунж в Самаре. Был ли запрос на такой формат?
Мы всегда открывали проекты, которые выделяются на фоне общего рынка. Сделать Tribe круглосуточным было логичным шагом. И первый же месяц работы показал, что запрос на такой формат был огромным. И караоке, кстати, только усиливает спрос!
Две веранды, лаунж, караоке — как удается совмещать тишину с вечным праздником?
Главное в нашем проекте — это комьюнити, которое мы выстраиваем вокруг проекта. Здесь часто можно наблюдать картину, как приходящий гость здоровается буквально с каждым столиком. Зонирование работает идеально: лаунж и террасы — это территории спокойного общения. А зал с караоке — это пространство для тех, кто хочет веселья. Мы создали место, где каждый находит свой ритм.
Торговый центр «Шапито», последний этаж, панорама, крыша: звучит как масштабный вызов года. Многие боятся площадок в торговых центрах, а вы?
На такое решение открыться в торговом центре есть три причины, и полное отсутствие конкуренции в этом районе при сильной плотности населения — первая из них. Вторая — здесь находится терраса на крыше площадью 500 квадратных метров! А третья — пятиметровые потолки и панорамный вид. На открытии этого проекта точно пошумим!
Приоткройте занавес для Собака.ru: чего ожидать городу в новом проекте?
Там будет второй лаунж Tribe, но уже со своей кухней. Мы воплотим в жизнь все наши наработки, которые мы копили восемь лет. Планируем запустить веранду на крыше в 2027 году — это будет масштабный проект, который станет новой точкой притяжения для всего района. Реакция в соцсетях уже сейчас говорит о том, что Самара этого ждет.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Михаил Денисов
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