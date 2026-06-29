Роман Егоров: «В России лаунжи трансформировались стремительно, а Самара в какой-то момент просто замерла. Открытием Tribe мы захотели это изменить»

Индустрия лаунж-баров с 2018 года, когда открылся ваш первый проект, сильно трансформировалась. Чувствуете ли вы, что задали этот вектор?

В России лаунжи трансформировались стремительно, а Самара в какой-то момент просто замерла. Открытием Tribe мы захотели это изменить. Сейчас мы задаем планку, с которой интересно конкурировать заведениям из самых развитых городов страны, и останавливаться на этом не планируем.

Самара и Казань: в чем гастрономическая разница?

Это два разных мира. В Казани больше денег, но и конкуренция там значительно выше. Самара же для меня — это личная история. Здесь я родился, здесь мой дом, и мне искренне хочется делать этот город лучше. Самарский вайб невозможно скопировать: у нас потрясающие люди, ради которых хочется создавать проекты высокого уровня.

Вы сразу увидели в пространстве Tribe караоке и две веранды или пазл сложился в процессе?

Когда мы только зашли в помещение, в голове мгновенно сложился архитектурный план: здесь мы можем развернуться на максимум.

От договора до открытия прошло два месяца. И это супербыстрый темп…

Да, это был мой личный рекорд. Секрет прост: скорость принятия решений, стопроцентная вовлеченность всей команды и, конечно, спортивный азарт. Команде было что доказать — и себе, и городу.