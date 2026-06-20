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Дресс-код — пляжный: «Волжайна» открыла летний бар Заволгой

«Волжайна» открывает новое поп-ап пространство Заволгой прямо на плавучем понтоне. Команда приготовила вау-рецепт летнего вечера: берем игристое, устраиваемся на арендованных шезлонгах и танцуем до рассвета. За гастрономическую часть отвечают сытные блюда, приготовленные на гриле, шаурма, кесадильи и — ну, конечно же! — шашлыки. А для владельцев катеров и лодок предусмотрена удобная стоянка — паркуемся и остаемся до рассвета (в пятницу и субботу бар работает до четырех утра!).

Как добраться? Переправа осуществляется от пристаней на спуске Лейтенанта Шмидта или у «Кинапа». Не забываем купальники, солнцезащитные очки и сбегаем на правый берег!

Фото: Архивы пресс-служб

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