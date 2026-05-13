Вот это летний дроп: Елена Иванова об открытии девятой кофейни «Корж»

Готовится кофейный спешл (и мы не про авторские напитки!): еще в 2017 году создатели сети «Корж» Елена и Андрей Ивановы присмотрели локацию для нового спота, и вот спустя девять лет открывают девятую – ту самую! – кофейню. Проект получился действительно масштабным: на семи сотках совсем скоро будет красоваться отдельное здание.
Елена Иванова
создатель кофейни «Корж»
На протяжении года мы не делились этой новостью, а работали за кадром. Сейчас на локации ведутся отделочные работы, нарисован дизайн-проект. С самого начала у нас было много амбиций. На этапе белых стен мы думали, что откроемся в апреле, но позже, глядя на масштабы работ, можем скромно заявить, что надеемся показать гостям новый «Корж» в июне.
Вместе с командой отлично справляемся и настроены на крутые события в этом сезоне. А с поддержкой и любовью наших гостей еще больше уверены, что со всем справимся!
Аккуратно проспойлерим: строительство «Коржа» на площадке РДЦ не единственный проект, который находится в работе. Не замираем – ждем!
Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Архивы пресс-служб
