Возвращение с песней: новые концепции «Stereo Кафе» и бара «Флэт 31»

Возвращение, которого мы ждали: «Stereo Кафе» и бара «Флэт 31» – при активном взаимодействии с основателем ULANDY Артемом Шишакиным и основателем Meat Happens Станиславом Козиным – откроются после паузы! С новыми концепциями, в основе которых лежит живая музыка.
Команда «Stereo Кафе» планирует добавить в свою работу элемент перформанса: гостей будут ждать не только новое – европейская кухня, коктейльная карта и, конечно же, любимые волжанами азиатские позиции – меню, но и новые впечатления — каждый сможет спеть с официантом и почувствовать себя звездой! Тем более что все условия для будущих звезд уже созданы: в «Stereo Кафе» есть роскошная сцена с отличной акустикой. А в баре «Флэт 31» добавят к пятничным лекциям о музыке диджей-сеты с винила, концерты, джазовые вечера, стендап и множество других новых форматов. Сочетание живого звука, хай-энд акустики и неподражаемой ламповой атмосферы превратит «Флэт 31» в любимое место для ценителей хорошей кухни и качественной музыки.
Артем Шишакин
основатель ULANDY
Мы полностью изменили концепцию «Stereo Кафе», потому что хотели попробовать формат, которого в Самаре еще не было: кафе с поющими официантами и вечерним караоке. Эти две идеи отлично сочетаются: в начале вечера, пока еще не все готовы проявляться, поют официанты, но чуть позже к ним уже подключаются гости. Должно получиться очень душевно. Сюда надо приходить не просто поесть, а наполнить вечер эмоциями.
Текст: Денис Либстер
Фото: Михаил Денисов, архивы пресс-служб
