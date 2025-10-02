Самара не только пенная: Александр Салычев и Станислав Ухин о двухуровневом пространстве «Винодел & Сомелье и Denisov Vinoteca»

Александр Салычев, помощник винодела Denisov Winery, совладелец пространства «Винодел & Сомелье и Denisov Vinoteca»

От нуля до шестидесяти двух тысяч

Четыре года назад, когда я впервые познакомилась с Denisov Winery, это был суперкамерный проект. Как он вырос за это время?

Место осталось таким же камерным, а вот оборудования стало в разы больше! На винограднике мы построили винодельню, которая должна была появиться практически на моменте основания первого цеха. А еще мы ждем получения лицензии на новое производство!

Стереотипов про винное производство в Самарской области по-прежнему много?

Стало меньше, но они все равно есть. До сих пор многие удивляются, что мы в этом году запустили первую красную позицию. И если три-четыре года назад мы часто слышали: «Я ожидал худшего», то сегодня эта фраза трансформировалась в: «Это действительно очень круто!» Изменения произошли благодаря работе Марии Зуйковой – главного винодела нашего проекта. Сейчас все идет своим чередом: мы набрались опыта, виноград адаптировался, так что каждый год мы собираем богатый урожай. На данный момент у нас шестнадцать позиций, а еще четыре – находятся в разработке. В сезон 2024 года мы установили свой личный рекорд: произвели шестьдесят две тысячи бутылок! В перспективе увеличить результат в два раза.

А что касается российского производства?

То же самое и с российским рынком в целом: до сих пор есть люди, которые не любят все отечественное. По их мнению, у нас и машины плохие, и техника, и напитки. Отдельный вопрос еще и со стоимостью российских этикеток: их цена приблизительно равна зарубежным.

Почему?

Европейцы столетиями занимаются виноделием, а у нас оно только начинает свое развитие. Предприниматели закупают оборудование, сажают виноградники, арендуют землю под них на долгие годы – вложения просто огромные. А еще задействовано много ручного труда. Радует, что хороших российских позиций становится много – есть из чего выбирать, как у малых производителей, так и у крупных.

Вы сейчас уходите в массы?

Мы создаем нишевый продукт, но с выходом на массмаркет. Наращиваем объемы производства и задумываемся об отдельных линейках специально для ритейла. В наших планах сделать российские качественные позиции более доступными для всех.

Тогда потеряется эксклюзивность, вам так не кажется?

Она никогда не потеряется. Мы до сих пор эксклюзив для Самары: многие спрашивают, где нас найти.

Мне кажется, что вам досталась тяжелая ноша доказать, что Самара не только пенная…

Да, и этот путь достаточно тернист. Но мы видим, что тренд на локальное производство только растет, а вместе с ним растет спрос на разнообразие.

В чем самая большая сложность локального производства?

В нашем случае – в погодных условиях: в Самарской области нередко бывают возвратные заморозки, от которых виноград сильно страдает. А еще с недавнего времени у нас пропала весна: снег растаял, земля еще не просохла, а воздух уже прогрелся до двадцати восьми градусов. Хотя это лето было для нас очень хорошим. Если и осень нас не подведет, то никаких преград в производстве не будет вовсе.



Пить и говорить!

Открытие своего пространства – для чего нужен был этот шаг?

После того, как Denisov Winery начал участвовать в различных маркетах и мероприятиях, нам все чаще стали задавать вопрос: «А где можно купить вашу бутылку домой?» При этом спрос был не только на самые ходовые позиции – интересовались вообще всем. Тогда-то и поняли, что было бы неплохо открыть свою лавку с локальными продуктами. Но все помещения, которые мы рассматривали, нам просто не подходили… пока мы не увидели наше, на Самарской. Нашли классных партнеров, определились с поставщиками и запустили новую для города историю. На данный момент на первом этаже нашего проекта около трехсот семидесяти (только российских!) позиций: от легких до крепленых.

Что изменилось после того, как у Denisov Winery появилось свое место в городе?

У нас появилось место, где мы можем знакомиться и общаться с гостями. Попасть на винодельню достаточно сложно: принимать экскурсии мы можем не круглый год, только когда позволяют погодные условия. А людей хочется знакомить с нашим делом и разговаривать с ними. Мы собираем вокруг себя любителей разных напитков: от российских – на первом этаже – до импортных – на втором. И это пространство, как мне кажется, получилось действительно разнообразным.