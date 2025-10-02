Самара не только пенная: Александр Салычев и Станислав Ухин о двухуровневом пространстве «Винодел & Сомелье и Denisov Vinoteca»

Собака.ru отправилась на экскурсию в двухуровневое пространство «Винодел & Сомелье и Denisov Vinoteca», где первый этаж занимают самарские и российские позиции, а второй – отдан под огромную коллекцию мировых этикеток. Совладельцы проекта – настоящие трендсеттеры из мира тихих и игристых напитков – Александр Салычев (он же помощник винодела Denisov Winery!) и Станислав Ухин рассказали, как одно пространство стало местом для безграничного выбора, общения, открытий и – да, да! – исполнения больших профессиональных мечтаний.
Александр Салычев, помощник винодела Denisov Winery, совладелец пространства «Винодел & Сомелье и Denisov Vinoteca»
От нуля до шестидесяти двух тысяч
Четыре года назад, когда я впервые познакомилась с Denisov Winery, это был суперкамерный проект. Как он вырос за это время?
Место осталось таким же камерным, а вот оборудования стало в разы больше! На винограднике мы построили винодельню, которая должна была появиться практически на моменте основания первого цеха. А еще мы ждем получения лицензии на новое производство!
Стереотипов про винное производство в Самарской области по-прежнему много?
Стало меньше, но они все равно есть. До сих пор многие удивляются, что мы в этом году запустили первую красную позицию. И если три-четыре года назад мы часто слышали: «Я ожидал худшего», то сегодня эта фраза трансформировалась в: «Это действительно очень круто!» Изменения произошли благодаря работе Марии Зуйковой – главного винодела нашего проекта. Сейчас все идет своим чередом: мы набрались опыта, виноград адаптировался, так что каждый год мы собираем богатый урожай. На данный момент у нас шестнадцать позиций, а еще четыре – находятся в разработке. В сезон 2024 года мы установили свой личный рекорд: произвели шестьдесят две тысячи бутылок! В перспективе увеличить результат в два раза.
А что касается российского производства?
То же самое и с российским рынком в целом: до сих пор есть люди, которые не любят все отечественное. По их мнению, у нас и машины плохие, и техника, и напитки. Отдельный вопрос еще и со стоимостью российских этикеток: их цена приблизительно равна зарубежным.
Почему?
Европейцы столетиями занимаются виноделием, а у нас оно только начинает свое развитие. Предприниматели закупают оборудование, сажают виноградники, арендуют землю под них на долгие годы – вложения просто огромные. А еще задействовано много ручного труда. Радует, что хороших российских позиций становится много – есть из чего выбирать, как у малых производителей, так и у крупных.
Вы сейчас уходите в массы?
Мы создаем нишевый продукт, но с выходом на массмаркет. Наращиваем объемы производства и задумываемся об отдельных линейках специально для ритейла. В наших планах сделать российские качественные позиции более доступными для всех.
Тогда потеряется эксклюзивность, вам так не кажется?
Она никогда не потеряется. Мы до сих пор эксклюзив для Самары: многие спрашивают, где нас найти.
Мне кажется, что вам досталась тяжелая ноша доказать, что Самара не только пенная…
Да, и этот путь достаточно тернист. Но мы видим, что тренд на локальное производство только растет, а вместе с ним растет спрос на разнообразие.
В чем самая большая сложность локального производства?
В нашем случае – в погодных условиях: в Самарской области нередко бывают возвратные заморозки, от которых виноград сильно страдает. А еще с недавнего времени у нас пропала весна: снег растаял, земля еще не просохла, а воздух уже прогрелся до двадцати восьми градусов. Хотя это лето было для нас очень хорошим. Если и осень нас не подведет, то никаких преград в производстве не будет вовсе.
Пить и говорить!
Открытие своего пространства – для чего нужен был этот шаг?
После того, как Denisov Winery начал участвовать в различных маркетах и мероприятиях, нам все чаще стали задавать вопрос: «А где можно купить вашу бутылку домой?» При этом спрос был не только на самые ходовые позиции – интересовались вообще всем. Тогда-то и поняли, что было бы неплохо открыть свою лавку с локальными продуктами. Но все помещения, которые мы рассматривали, нам просто не подходили… пока мы не увидели наше, на Самарской. Нашли классных партнеров, определились с поставщиками и запустили новую для города историю. На данный момент на первом этаже нашего проекта около трехсот семидесяти (только российских!) позиций: от легких до крепленых.
Что изменилось после того, как у Denisov Winery появилось свое место в городе?
У нас появилось место, где мы можем знакомиться и общаться с гостями. Попасть на винодельню достаточно сложно: принимать экскурсии мы можем не круглый год, только когда позволяют погодные условия. А людей хочется знакомить с нашим делом и разговаривать с ними. Мы собираем вокруг себя любителей разных напитков: от российских – на первом этаже – до импортных – на втором. И это пространство, как мне кажется, получилось действительно разнообразным.
Станислав Ухин, совладелец пространства «Винодел & Сомелье и Denisov Vinoteca»
Рэд и грин-флаги
Вы в барной индустрии и в сфере общественного питания уже давно. Когда стали посещать первые мысли об открытии своего места?
Я начал работу еще в 2008 году. Как и у любого бармена, у меня всегда были мысли об открытии своего заведения. Примерно в 2020-м появилась первая задумка об открытии собственного бутика с разными напитками. Мне хотелось больше развития, больше знакомства с разными брендами и поставщиками, больше погружения! Идей было много, но до реализации они не доходили долгое время, пока нам с Александром, с которым мы знакомы уже более десяти лет, не попалось идеальное помещение на Самарской. Наверное, если бы не удачный случай, я бы так и временил с этой историей.
Открытие такого пространства можно считать вашей большой мечтой?
Безусловно! Это, наверное, не главная, но, определенно, важная галочка в жизненном чек-листе.
Какие этикетки представлены на втором этаже пространства?
Совершенно разные – свыше тысячи позиций более, чем из десяти стран. Каждая из них представлена и своими флагманскими производителями, и маленькими, но очень интересными хозяйствами. Ассортимент более крепкой истории – визитные карточки (зачастую необычные и неожиданные!) каждой страны. Есть еще и импортное пенное из разных стран мира: классика – от Бельгии и Германии до Англии.
Мы обсудили, какие позиции есть, а какие позиции точно не получится здесь найти? Какие рэд-флаги есть в выборе напитков?
Я живу по принципу, что алкоголь делится на два типа: на качественный и некачественный. Некачественного у нас в пространстве никогда не будет. Все остальное – это вкусовщина. Нет плохих сортов винограда, стран или регионов – есть люди, которые целенаправленно (или нет) делают некачественный продукт.
Я правильно понимаю, что и на первом, и на втором этажах работают кависты? Какими они должны быть?
Абсолютно верно. Они должны быть с поставленной речью, презентабельно выглядеть и обладать достаточно обширными знаниями в мире напитков, не ограничиваясь парой позиций. А еще они должны постоянно учиться – в нашем деле это действительно важно.
Нам повезло: ребята, которые работают и на первом, и на втором этажах – профессионалы. Несмотря на то, что мы как будто бы два разных магазина, кависты постоянно друг друга подстраховывают, особенно во время пиковой нагрузки.
Три пункта успеха
Видела, что у вас проходят и дегустации, и мастер-классы. Почему было принято решение выходить за пределы классического формата винотек?
Нам просто нравится организовывать всевозможные ивенты и рассказывать людям больше полезного про такие разные напитки. У нас есть несколько вариантов мероприятий: от классических дегустаций до игровых форматов. Скоро мы запустим «Россию против всего мира» – дегустации, в которых мы будем сравнивать разные методы производства и сорта. Думаю, начнем с пузырьков.
Как думаете, кто победил бы в батле «Винное пространство против массмаркета»?
Конечно, первый вариант! И на это есть как минимум три причины: во-первых, квалифицированная консультация профессиональных кавистов поможет определиться с той самой позицией. Во-вторых, это эксклюзивность: ни в одном массмаркете, даже в самом большом, невозможно встретиться с таким ассортиментом. В-третьих, это лояльность прайса. Нет, мы не можем приравнивать себя к представителям классического ретейла, но многие топовые позиции у нас бюджетнее, чем у конкурентов.
Мы хотим зарабатывать интересными историями и делать так, чтобы у людей появлялся интерес приходить в винотеку. Для нас, прежде всего, ценно само создание комьюнити вокруг.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Михаил Денисов
Стиль: Алина Тарасова
