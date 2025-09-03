«Босфор» на Волге: в Самаре открылся новый турецко-грузинский ресторан

Все будет огонь!

Алексей Кызъюров: Отправиться в путешествие по яркому Стамбулу теперь проще, чем кажется: мы постарались разработать наше меню таким образом, чтобы без длительных перелетов телепортировать наших гостей на берег Босфора. На страницах – продукция Халяль: от сочных ягненка, курицы и утки до отборной говядины и нежнейшего козленка. Все основные ингредиенты мы привозим из Турции: например, томатную и перцовую пасты, сушеные специи, оливковое масло, суджук, оливки, финики, айран и варенье.

Выбрать несколько хитовых блюд из всего многообразия достаточно сложно, но я постараюсь: в топ-лист уже попал лахмаджун, который мы готовим «из-под ножа». Его подача – отдельный вид наслаждения и настоящее гастрошоу: в нашей команде за это отвечает шоумен Мидо, который приехал к нам прямиком из Турции. «Вау»-нарезка, поджигание блюд, игра ножами – да, у нас есть все (и даже больше!)

Если уж удивлять, то по-крупному: даже привычные – как только может показаться – донеры – в «Босфоре» это отдельное искусство. Мы разработали целых четыре вида: в лаваше, в лепешке, искандер и – внимание! – с пловом. Пробовать рекомендую именно в паре с айраном.

Тем, кто захочет отдохнуть в «Босфоре» большой компанией, советую взять лопатку ягненка: томленое мясо с рисом басмати, нутом, картофельным пюре, помидорами, приготовленными на мангале, и перцами станет настоящим блокбастером любого ужина. И, конечно, шашлык, приготовленный на углях: курица, кебабы, дана, спинка и ребрышки ягненка, которые подаются с запеченным на гриле ананасом!

Чаепитие – отдельная турецкая любовь: к нему мы тоже подходим с особым вниманием. После основных блюд заказываем мезе – лепешку с намазками на выбор, а те, кому захочется чего-то сладкого, смогут найти в меню рахат-лукум, который мы привозим в город на Волге из Турции. Разных вкусов так много, что выбора хватит на каждый день недели – без повторов!