«Босфор» на Волге: в Самаре открылся новый турецко-грузинский ресторан

Круглый год скучающим по турецкому отдыху приготовиться: в городе открылся новый ресторан «Босфор» от Nebo Group. Рахат-лукум, люля-кебаб, шашлык, мезе, донеры и «вау»-подача от шоумена из Турции – только часть гастрономических сюрпризов со стамбульским вайбом. Генеральный директор холдинга Михаил Зотов и бренд-шеф Алексей Кызъюров поделились с Собака.ru главными секретами, которые помогли создать настоящий телепорт – прямиком в солнечную страну, на побережье живописного пролива.
Место с историей
Михаил Зотов: Нейминг – важная часть корабля, так что наша команда не только долгое время разрабатывала концепцию и выбирала название для нового заведения, но и детально изучала историю. Пролив Босфор, соединяющий Черное и Мраморное моря, имеет богатое прошлое: он образовался около семи с половиной тысяч лет назад. Этот пролив служил важным стратегическим, торговым и транспортным узлом, а еще был местом, где происходили важные события и строились великие города. Все это, конечно же, влияло на гастрономические открытия: пролив до сих пор богат свежими морепродуктами, а рестораны на его берегах предлагают широкий выбор мясных – и очень пряных! – блюд.
Каждый район Стамбула открывает перед гостями свой неповторимый гастромир: например, Арнавуткей на европейском берегу Босфора известен далеко за пределами Турции мезе – закусками, которые подают в уличных кафе и ресторанах, а вот кафе в районе Бебек предлагают насладиться ароматным турецким кофе, передавая атмосферу старого Стамбула.
Это место уже несколько веков служит настоящим источником вдохновения для кулинаров из разных стран – оно помогло и нам создать новый для нашего города проект. Мы постараемся рассказать об этой локации как можно больше интересных историй и многовековых легенд – через наши блюда и гостеприимный сервис.
Все будет огонь!
Алексей Кызъюров: Отправиться в путешествие по яркому Стамбулу теперь проще, чем кажется: мы постарались разработать наше меню таким образом, чтобы без длительных перелетов телепортировать наших гостей на берег Босфора. На страницах – продукция Халяль: от сочных ягненка, курицы и утки до отборной говядины и нежнейшего козленка. Все основные ингредиенты мы привозим из Турции: например, томатную и перцовую пасты, сушеные специи, оливковое масло, суджук, оливки, финики, айран и варенье.
Выбрать несколько хитовых блюд из всего многообразия достаточно сложно, но я постараюсь: в топ-лист уже попал лахмаджун, который мы готовим «из-под ножа». Его подача – отдельный вид наслаждения и настоящее гастрошоу: в нашей команде за это отвечает шоумен Мидо, который приехал к нам прямиком из Турции. «Вау»-нарезка, поджигание блюд, игра ножами – да, у нас есть все (и даже больше!)
Если уж удивлять, то по-крупному: даже привычные – как только может показаться – донеры – в «Босфоре» это отдельное искусство. Мы разработали целых четыре вида: в лаваше, в лепешке, искандер и – внимание! – с пловом. Пробовать рекомендую именно в паре с айраном.
Тем, кто захочет отдохнуть в «Босфоре» большой компанией, советую взять лопатку ягненка: томленое мясо с рисом басмати, нутом, картофельным пюре, помидорами, приготовленными на мангале, и перцами станет настоящим блокбастером любого ужина. И, конечно, шашлык, приготовленный на углях: курица, кебабы, дана, спинка и ребрышки ягненка, которые подаются с запеченным на гриле ананасом!
Чаепитие – отдельная турецкая любовь: к нему мы тоже подходим с особым вниманием. После основных блюд заказываем мезе – лепешку с намазками на выбор, а те, кому захочется чего-то сладкого, смогут найти в меню рахат-лукум, который мы привозим в город на Волге из Турции. Разных вкусов так много, что выбора хватит на каждый день недели – без повторов!
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Михаил Денисов, Евгений Комиссаров
