Третий не лишний! Показываем, как команда «Ресторанной компании Поляна» готовится к открытию еще одного ресторана «Хокку»

Визионеры паназиатской кухни «Хокку» знают, как быстро и беспроигрышно пробудить аппетит – открыть третий ресторан в городе на Волге. Из суши-рамен-бара он по щелчку превратится в том ям-рамен-бар: бренд-шефы Евгений Гурин и Андрей Рогачев сместят акценты на супы и до неприличия расширят линейку том ямов. Без паники: роллы тоже будут! И по секрету: их будет очень много.

Пока третий ресторан готовится к запуску, Собака.ru – вместе с командой «Ресторанной компании Поляна» – устроила «тайную смену» после завершения насыщенного рабочего дня. Снимаем фартуки – это настоящий фэшн!

Фото: Анастасия Пудинова

Стиль: Анастасия Попова

Материал из номера:
Семья и дети

