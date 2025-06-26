Становится шумно: Manufacture group открывает новый бар на Ленинградской Бар-фонотека «Шум» начинает работу в тестовом режиме уже 28 июня.

Барный холдинг Manufacture group, известный по проектам «Рюмочка», «Посольство» и «Вечно молодой», прибавляет громкость на максимум: 28 июня в тестовом режиме начинает работу новенький бар-фонотека «Шум». И это будет мощный микс из винила и ламповых квартирников по будням и караоке по выходным.

Из фишек – бар: напитки будут готовить полностью из японских ингредиентов. Помимо крепких вариантов в «Шуме» представят отдельное меню моктейлей – коктейлей, в основе которых – безалкогольные спирты. А в концепте кухни будет лежать модное направление «итамеши» – смесь японских и итальянских техник.