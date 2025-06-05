Не усложняем: Иван Оленин о комфорт-фуде, заботе о земле и о людях в «Землянах»

«В нашем регионе действительно много продуктов – помимо судака и щуки! – которые мы могли бы использовать при приготовлении блюд»

Хочется больше «землянской внутрянки»: как создавался концепт?

Все время, когда мы создавали и разрабатывали меню, мы практически полностью проводили здесь, в бистро. Можно сказать, что мы тут жили. И все идеи – от пирожков, которые предложила ввести в меню наш маркетолог, до несладких каш – идеи Артема и Рашида – приходили в свое время. Оглядываясь назад, уже можно сказать, что все запланированное удалось реализовать – частично или полностью.

Главное – мы хотели дать гостям дружелюбный сервис: мы придумали подавать на «аперитив» зерновые чипсы, а между холодными закусками и горячими блюдами – сорбет, чтобы освежить рецепторы. И таких маленьких историй с развитием «Землян» будет становиться все больше.

Что удивило тебя больше всего после открытия?

Для меня «вау-эффект» до сих пор сохраняется от того, что гости едят вообще все! Знаешь, обычно в ресторанах бывает, что какие-то блюда быстро становятся топовыми, а какие-то, наоборот, остаются без внимания. Во многих ресторанах, в которых я когда-либо работал, очень плохо заходили намазки, а здесь они действительно выстрелили. Помимо привычных для многих хумусов, мы ввели в меню лечо и баклажанную икру – как из детства.

«Как из детства» – можно ли сказать, что вы буквально «играете» на ностальгии?

Да, ведь каждый поход в ресторан – это эмоция. Многие мечтают хотя бы на день вернуться в детство, пережить те яркие и ни на что не похожие чувства. И это прослеживается и в гастрономии. Около семи-восьми лет назад мы все стремились к сложным блюдам и необычным сочетаниям, а сейчас, как мы уже говорили, вектор развития сменился в сторону упрощения.

Когда и как разрабатывалась концепция «нулевого километра»?

Эту историю «Землянам» предложили владельцы бистро Артем и Рашид. А само понятие «нулевой километр» пришло к нам из Италии – страны, которую переполняют проекты с локальной кухней. И мы решили перенести эту фишку на Самару, ведь в нашем регионе действительно много продуктов – помимо судака и щуки! – которые мы могли бы использовать при приготовлении блюд.

А не было ли идеи построить меню полностью на концепте «нулевого километра»? Или это нереально?

Мне кажется, это просто невозможно – рынок локальных продуктов очень нестабилен. К тому же не стоит забывать и про сезонность: бывают какие-то «пересменки», когда локальные продукты в дефиците – встретить их в кафе и ресторанах просто нереально.

Нет ли опасения, что локальные продукты в какой-то момент могут просто закончиться? Тем более что ты и сам говоришь, что этот рынок очень нестабилен.

Тут есть только один выход: закончится один продукт – мы найдем новый. Например, мы планируем использовать в сезонном меню щавель – продукт, который, как мне кажется, неоправданно избегают в Самаре. Еще введем крапиву и обязательно будем добавлять в блюда сезонные ягоды. Поле для фантазий – безграничное.

Будет ли развиваться история с завтраками и бизнес-ланчами?

Бизнес-ланчи мы, скорее всего, вводить не будем, а вот завтраки – да, планируем.

Когда?

Когда мы создадим по-настоящему сильную команду. Я как шеф могу придумать бесконечное количество блюд, но пока что нам не хватает рук, которые будут все это готовить. Думаю, что к лету мы сможем решить этот вопрос – тогда и запустим завтраки.

А будет ли развиваться история с гастроужинами? Или этот формат не подходит для бистро?

Почему бы и нет? Я не вижу никаких препятствий. Планируем первые приезды на осень – летом будем прокачивать все внутренние процессы.

«Даже такая – казалось бы – мелочь, как грязная машина, на которой перевозят овощи, для меня недопустима»

Хочется не только про успешный успех, но и про то, что «Землянам» пока не удается. До этого ты сказал, что меню завтраков вы пока не вводите, потому что нет сильной команды. Собрать ее – сложная задача?

Первая – и, кажется, главная сложность – это работа с командой. Персонал не хочет учиться – и я не понимаю, с чем это связано. В 2005 году я смотрел «Адскую кухню» с Гордоном Рамзи и учился готовить по телепередаче. А сейчас, когда есть и множество обучений, и литературы, от подрастающего поколения поваров практически не исходит инициативы.

Текучка кадров действительно очень большая. И эта проблема существует не только в Самаре, но и в других городах, например, в Сочи и Москве. Молодежь хочет заработать быстрых денег, при этом не беря на себя никакую ответственность. Но такой подход не для нас. В моей системе мира повар – человек, целиком и полностью ответственный за качество еды, порядок и чистоту.

Уверена, что ты как шеф-повар наверняка знаешь ответ на этот вопрос: за что гости чаще всего критикуют «Землян»?

Получаем негативные отклики о полной посадке – люди зачастую не могут занять место, предварительно не забронировав столик. Да, мы можем сажать гостей без брони, поставить все на поток, но я боюсь, что в какой-то момент бистро просто лопнет. Поэтому мы делаем все для того, чтобы поток гостей был планомерным и гармоничным.

Над чем вы продолжаете работать?

Нужно помнить, что период становления ресторана – это всегда сложный и зачастую долгий процесс, который длится месяцами. Мы работаем над стабильностью и стараемся делать все, чтобы не вставать «в стоп». И, конечно, тщательно следим за качеством продуктов – зеленый листик в салате должен быть зеленым всегда, а помидор – не пластиковым, а спелым, сочным и действительно настоящим.

Как «Земляне» искали поставщиков?

У меня есть проверенные временем поставщики рыбы, с которыми я работаю с начала десятых годов. А фермеров мы искали через интернет и по знакомствам: например, так мы нашли две местные сыроварни, в качестве продуктов которых мы уверены. Кроликов нам привозят локальные фермеры из Курумоча, а индейку заказываем у поставщиков из Борского района. Да, покупать продукты у фермеров дороже, чем брать их в супермаркетах, но качество точно того стоит.

Вы тестили все продукты лично?

Каждый. И это очень важно. Я всегда очень трепетно отношусь к качеству продуктов. Даже такая – казалось бы – мелочь, как грязная машина, на которой перевозят овощи, для меня недопустима.

За полтора месяца работы вы уже меняли поставщиков?

Да, и это нередкая история. Поэтому в одном направлении продуктов мы работаем сразу с несколькими поставщиками.

Как тогда удается удерживать стабильность?

Вот как раз для этого и нужна целая группа поставщиков, с которыми можно работать. Сегодня один дает тебе авокадо хорошего качества, завтра – другой. Мы, как мне кажется, очень требовательные заказчики – около 20-30 процентов с каждой поставки отправляем обратно – даже при малейших недочетах.

На уступки в качестве не идете?

Никогда. Мы должны подавать гостям в зал все самое лучшее. Конечно, никто не исключает человеческий фактор – повар не может откусить каждый помидор и проверить его на спелость. Но мы действительно стараемся свести все риски к минимуму.

Текст: Ксения Возгорькова

Фото: Михаил Денисов, архивы пресс-служб