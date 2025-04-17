Торт из восьми самарских «Коржей»: сеть кофеен открывает восьмое – флагманское! – заведение на Куйбышева

Елена Иванова, сооснователь сети кофеен «Корж»

Мы постоянно находимся в поиске новых и интересных локаций для нашей сети кофеен. Помню, когда мы увидели, что помещение на Куйбышева,103 освобождается, были очень рады – да, мы давно хотели открыть заведение в центре города и построить необычный флагман. Все сложилось – и мы его забрали!

До нас здесь находился магазин одежды: помещение внутри было шаблонно-офисного формата, без особенностей. Так как здание является объектом культурного наследия, нашей задачей было сохранить все текущие коммуникации, перегородки и создать новое, интересное, стильное пространство.

Андрей Иванов, сооснователь сети кофеен «Корж»

Работа с объектом культурного наследия – это про довольно длительный процесс согласований. Нам очень помогла компания наших друзей, которая занимается работой с ОКН: они упростили процесс реализации проекта – без них мы открылись бы, как мне кажется, через год. Очередное доказательство, что эксперты в этом сложном деле действительно важны.

Главная фишка нового флагмана – фотобудка. Идея пришла нам благодаря нашим путешествиям в Азию. Лена – фанат фотобудок: она всегда мечтала реализовать эту идею в одном из «Коржей», а когда зашла в наше новое помещение, поняла, что задумке пора становиться реальностью. Это было непросто: помещение состоит из несущих стен – увеличить размеры мы не могли. Кастомные решения по фотобудкам применить на нашем опыте у нас не получалось, поэтому мы придумали – и создали! – ее полностью сами. Уже тестили результат с командой – фотографии получаются очень крутыми.