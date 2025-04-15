Двое на гастро-ринге: Артем Шишакин и Рашид Салюков о новых проектах – уже открывшихся и будущих!

Больше Грузии и пэпэ

Наше веселое интервью предлагаю начать с конца – сразу спрошу про дальнейшие планы: к чему готовит Самару ваш тандем?

Артем: Никаких секретов – в Самаре – на месте «Магадана» – появится «Супра» – грузинский ресторан-франшиза от ресторатора Ильи Сухих. «Супра» сейчас является одним из самых успешных ресторанов России – не только в категории грузинской кухни. Совсем скоро жители нашего города смогут с ним познакомиться и понять, что такое настоящее грузинское гостеприимство.

Более тридцати человек из нашей команды в начале апреля улетели во Владивосток на целый месяц, чтобы пройти обучение и как следует пропитаться эмоциональным сервисом. В середине июля – по нашим планам – проект должен заработать.

Рашид: Последние года я стал более тщательно следить за своим питанием и здоровьем, открыл спортивный зал «Свобода» – следующим логичным шагом стало открытие места, где у гостей будет возможность придерживаться правильного питания даже в ресторане, где каждое блюдо сбалансировано по белкам, жирам и углеводам. Наш проект «Пэпэ» откроется на месте «Веранды». Это тоже франшиза – но уже ресторатора и блогера из Казани Гульнары Галимовой. Начинать с понедельника жителям города станет проще.

Первый вопрос, который точно возникнет при упоминании «нового грузинского ресторана»: «А чем он будет отличаться от десятка других?» Как бы вы на это ответили?

Рашид: Сама по себе концепция «Супры» и подход Ильи Сухих к созданию проектов и ресторанов – это «вау». Его работа – это всегда про сумасшедший, идеально выстроенный эмоциональный сервис. Продумано все до мелочей: от легенд, которые рассказывают гостям, до подачи блюд. Откроем маленькую тайну: наша задумка сделать так, чтобы гость себя почувствовал как на настоящей грузинской свадьбе.

А есть ли в планах не франшизные проекты?

Артем: Есть, но мы пока держим их в секрете.

Подойду с другой стороны: как вам кажется, от каких концепций уже устала Самара?

Рашид: Мне кажется, таких концепций просто нет. Нашему городу не хватает… всего! Каждый раз будет открываться что-то новое, и каждый раз нам будет казаться, что этого все равно мало – мы хотим больше, больше и больше.

Были ли у вас проекты, в которых ожидания и реальность не совпали?

Артем: Наверное, это кафе «Огонек» на набережной. Все было сделано второпях, без конкретной идеи и концепции. И именно поэтому огонек в скором времени погас.

Конечно, не все проекты получаются ровно такими, какими мы их задумывали. Но случаев, когда мы открыли проект и сразу захотели его закрыть, не было. Просто в какой-то момент мы изменились – а вслед за нами изменились и наши заведения.