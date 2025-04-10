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Открытия

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Лето на последнем этаже Lotte: какой будет открытая терраса ресторана Nebo

Рассказываем – и показываем! – немного подробностей о крышесносной самарской площадке, которая откроется совсем скоро.

Сезон «Увидимся на летнике?» официально начнется после одного важного события – и мы, конечно, про открытие террасы ресторана Nebo. Точная дата старта пока неизвестна – ее держат в тайне. Но – спойлер! – Собака.ru выяснила, что ждать осталось совсем недолго. А еще мы раздобыли презентацию новой площадки: в миксе с настоящими волжскими закатами и панорамным видом на город – это крышесносно!

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Фото: Архивы пресс-служб

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