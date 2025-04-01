Кто отвечает за атмосферу в Nonna di Bruni? Бабушка-блогер Ноннна!

Название для кафе придумал мой внук: Nonna di Bruni – это и про меня, и про Италию, и про бабушку. Вы же знаете, что в Италии так называют бабушек – nonna. Название мне понравилось: интересное совпадение, со смыслом.

В Италию я впервые попала, когда мне было 44 года. Дочка вышла замуж за итальянца, я сначала приезжала к ним в гости, а когда родились, внуки стала оставаться подольше, чтобы помогать с детьми. Единственный минус Италии для меня – это жаркое лето. Тяжело переношу жару: у нас на Волге она ощущается по-другому, поэтому летом я сбегала от детей и внуков в Самару, на любимую дачу. Кстати, у нас в Nonna di Bruni стоит комод с моей дачи. Как же я смеялась, когда ребята решили поставить его в кафе: зачем тащить этот раритет, когда можно купить что-то поприличнее? Но мне сказали, что так сейчас модно. Ну модно, так модно: перекрестилась и отдала.

Мне нравятся итальянцы! Мне кажется, мы похожи по менталитету. Точнее, были похожи: сейчас-то уже редко встретишь застолья с родственниками и друзьями дома. А раньше, помню, в однокомнатную квартиру набивалось по пятнадцать человек, и всем хватало места! С гитарами, плясками и песнями. В Италии до сих пор так: много друзей и много родственников. А завтрак в выходные дни плавно перетекает в обед и нередко в ужин. А еще они обожают детей! В некоторых моментах я была в шоке, потому что у нас так не принято: мы более строги в воспитании. Мне бы хотелось, чтобы в России тоже бережно относились к семье, близким людям – это наши корни и опора.

Не скажу, что я кулинар, но итальянская кухня – это любовь. Замечали, что у них нет порций? Нужно приготовить сразу много, быстро и вкусно, потому что придет большая семья. Если десерт, то тирамису: сразу заливаем крем в большую форму, выкладываем печенье, снова крем и так несколько раз. А лазанья? Многослойность – это один из основных принципов итальянской кухни, а рецепты итальянцев – это палочка-выручалочка для хозяйки. Я, кстати, еще не встречала человека, равнодушного к пасте, ризотто, пицце, лазанье и тирамису!

Хозяйкой кафе я стала неожиданно, но очень вовремя! Я вообще человек активный и никогда не сижу на меcте. В какой-то момент сложились непростые обстоятельства в жизни, но об этом не принято говорить в обществе, поэтому скажу так: меня одолела тоска, я потеряла интерес к жизни и близкие забили тревогу. А потому мой внук-бизнесмен, у которого несколько ресторанов, пришел ко мне в гости и сказал, что назвал в мою честь кафе, в котором готовят итальянские блюда: все, как я люблю. Предложил прийти и похозяйничать там, с командой меня познакомил. А там молодые и веселые ребята решили, что будет здорово, если мы, кроме всего прочего, еще и заведем блог бабушки Нонны. А я не против! Всегда говорю: за любой кипиш, кроме голодовки. Они советовались со мной: где-то делали, как я скажу, где-то просто делали, где-то просто делали вид, что сделали, как я просила, В дела молодых не лезу – им виднее. Моя задача проста: я хочу, чтобы к нам в кафе приходили семьи и друзья, чтобы было вкусно, чтобы все были сыты-накормлены, чтобы чувствовали себя как дома и возвращались, потому что знали, что их здесь ждут.

Я не даю советы, но один все-таки хочется. Не верьте, когда на вопрос: «Как дела?» дети отвечают: «Все нормально / хорошо». Слушайте их голос: он вам сам все расскажет.