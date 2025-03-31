Хлебная пятерка: в ТРК «Парк-Хаус» открылась ремесленная пекарня «Белотурка»

Островок находится на первом этаже «Парк-Хауса», ближе ко входу со стороны парка Гагарина.

Еще одна – уже пятая! – ремесленная пекарня «Белотурка» открылась в торгово-развлекательном центре «Парк-Хаус». Небольшой островок со свежим хлебом, выпечкой и десертами расположился на первом этаже торгового центра, ближе ко входу со стороны парка Гагарина. Да, теперь можно взять кофе и чай с травами, пару денишей и круассанов с собой на прогулку или неспешно перекусить в паре шагов от витрины – здесь размещено несколько посадочных мест.